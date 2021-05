Naiste saalihokikoondise ründaja Diana Klavan sõlmis Soomes uue lepingu

Diana Klavan põikas Soomest korraks Tallinna, et alustada Eesti saalihokinaiskonnaga ettevalmistust järjekordseks maailmameistrivõistluste finaalturniiriks. Aprillis 29-aastaseks saanud ründajal on seljataga kolmas hooaeg Soome meistriliigas ja teine TPS-i naiskonna ridades.

"Kindlasti jääb meelde sellest hooajast, et publik ei saanud tulla vaatama meie mänge. Alguses oli väga harjumatu. Tundus, et nagu on tegu treeningmängudega, aga poole hooaja pealt harjus ära, et ei ole publikut. Õnneks saab Soomes saalihokit jälgida ka tasuliste telekanalite vahendusel," tõi Klavan välja möödunud hooaja kohta.

Turu naiskonna teekond katkes veerandfinaalis ja Diana Klavan sai kogu hooaja vältel loodetust vähem mänguaega.

"Ma olin kolmandas viisikus ja ka vahepeal teises viisikus. Pigem ma olin selline, et kui keegi sai vigastada, siis läksin mängisin tema kohta. Kui muidu olen ründaja, siis ühe mängu mängisin kaitses, mis on minu jaoks midagi väga uut aga jäin ellu," rääkis koondise ründaja intervjuus ERR-ile.

Et järgmiseks hooajaks muutub TPS oluliselt professionaalsemaks ja peatreeneriks toodi Aki Vilander, kes on Soome saalihoki naiskonna abitreener, siis otsustas Diana Klavan Turus karjääri jätkata.

"Just sõlmisin 1+1 lepingu ja treener oli väga huvitatud minu jätkamisest. Tänu treenerile ma jätkan veel seal samas klubis. Muidu ma mõtlesin vahetamist või minna madalamasse liigasse, et saaks rohkem mängukogemust, aga klubi võttis vastu uue tee ja läks palju professionaalsemaks just naiste poole pealt. Meil on juba kuus treenerit ja tundub, et edasiminek on toimunud. Oleme kuu aega trenni teinud ja sellega on juba näha, et võistkond on palju professionaalsem ja trennid on palju võitluslikumad ja füüsilisemad. See mulle juba väga meeldib," selgitas Klavan klubiga uue lepingu sõlmimise tagamaid.

Ühe hooaja Tamperes mänginud ja nüüd kolmandat Turus alustav Eesti koondislane Soome meistriliigas palka ei saa. Ta käib poole kohaga tööl tegutsedes koristajana eramajades ja korterites.

"Väga selliseid säravaid-toredaid töökohti ei ole olnud. Olen siiamaani jäänud püsima kodukoristuse poolele, et on kõige lihtsam ajastada, sest mul on vaja saada mängudele ja treeningutele väga lühikese aja jooksul. Esimesel hooajal olin ka saalihokihalli kohvikus tööl. Et sellised väga lihtsad tööd."

Paindliku graafikuga töö on väga vajalik, sest uueks hooajaks juba 23 mängijat nimekirja saanud Turu naiskonna juures peab Klavan nädalas tegema kümme trenni - viis ühistreeningut ja viis individuaalset treeningut.

"Olen oma klientide juures juba nii kaua käinud, et nad on harjunud, et mul tuleb ette palju reisimisi või äraolekuid. Teen oma spordiala, mis mulle meeldib, aga selle miinus on see, et töökoht ei ole see, mis mulle meeldib. Millestki tuleb loobuda, et saaks teha seda, mis mulle meeldib. Saalihoki motiveerib veel olema Soomes edasi," rääkis TPS-i ründaja. "Küll siin Eestis jõuab ägedal töökohal olla, kui natukene vanem olen," naeris ta.