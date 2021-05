Koroonatestist keeldunud Eesti jalgpallur jäeti koondisest välja

Eesti Jalgpalli Liidu avalike suhete juhi Mihkel Uibolehe sõnul on selline juhtum Eestis esmakordne. "Koondiste tasemel ei ole küll sellist juhtumit varem olnud," kinnitas ta portaalile Soccernet.ee.

"Euroopa jalgpall tegutseb pärast koroonaviiruse pandeemia tulekut sellise juhendi nagu UEFA Return to Play alusel. Selles juhendis on hästi palju punkte, näiteks kuidas tagada staadionil erinevad usaldusmeetmed. Üks oluline punkt on see, et kõik asjaosalised - mängijad, kohtunikud, treenerid, muu personal - annavad enne mänge negatiivse koroonaviiruse testi. Täpselt samadest põhimõtetest lähtuvad kõik rahvusvahelised mängud, sealhulgas Eesti ja Leedu U-19 maavõistlused," jätkas Uiboleht.

"Kuna ta palus sel teemal suhelda oma isaga, siis me selgitasime tema isale kirja teel, et see on rahvusvaheline nõue ja seda ei ole jalgpalliliidul võimalik muuta. Ta on väga koondisesse oodatud, aga lihtsalt sel eeldusel, et peab täitma rahvusvahelisi nõudeid," lisas Uiboleht.