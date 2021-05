Koppel: Villota on tugev Eesti mees, tema peatamiseks tuleb kvaliteetsemat tööd teha

"Eks ta mõru pill oli. Tulime ju mitme raske mängu pealt. Pikk seeria oli - viis mängu järjest kaotatud. Eks see hakkas natuke sööma," lausus Vapruse peatreener Taavi Midenbritt.

"Ma arvan, et juba viimases Paide mängus ja täna samamoodi näitasime, et oleme piisavalt tugevad, et sellest olukorrast välja tulla. Viik on kindlasti mõru, aga kui mängupilti vaadata, siis ma usun, et see on enam-vähem aus tulemus."

Peatreener loodab, et mängupilt tasapisi paraneb. "Jube raske on seda ise kommenteerida. Ennast on alati raske kõrvalt vaadata. Aga ma usun, et saame järjest enam mängu sisse. Harjume tempo ja mänguga."

Mõlemad Vapruse väravad lõi keskkaitsja Magnus Villota, kes samas põhjustas ka ühe penalti. "Lõin küll kaks, aga oleks ikka tahtnud kolme punkti saada. Ründaja võttis hästi välja, puges mulle kõhu alla," kommenteeris ta penaltiolukorda. "Läksin palli mängima ja... ründaja meisterlikkus - ütleme niimoodi."

Võitu soovis ka Tammeka peatreener Kaido Koppel. "Sellest on väga kahju," ütles ta. "Täna eksisime standardolukordadega - selle peame kindlasti üle vaatama."

"Villota on väga tugev Eesti mees, aga tema peatamisel tuleb palju kvaliteetsemat tööd teha. Eks mängu tahaks ka paremini kontrollida, ega see mängupilt ka kõige parem ei olnud. Liigume õiges suunas, aga seal näen ka veel parandamisruumi. On, mida üle vaadata."