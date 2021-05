19-aastane mootorrattur suri MotoGP etapil saadud vigastustesse

Dupasquier ja Ayumu Sasaki kukkusid mõlemad kvalifikatsiooni üheksandas kurvis. Kui jaapanlane kõndis omal jalal minema, siis 19-aastane šveitslane jäi raja keskele lamama. Dupasquier viidi sündmuskohalt haiglasse, kus teda opereeriti ja teatati tugevast ajukahjustusest. Sõitja elu kahjuks siiski päästa ei suudetud ja sportlane suri pühapäeva hommikul.

We're deeply saddened to report the loss of Jason Dupasquier



On behalf of the entire MotoGP family, we send our love to his team, his family and loved ones



You will be sorely missed, Jason. Ride in peace pic.twitter.com/nZCzlmJsVi