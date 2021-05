VAATA OTSE | Šveits loodab Valgevene vastu kindlustada koha play-off'is

Jäähoki MM-i A-alagrupis on Šveits lähedal, et kindlustada koht play-off'is, kuid selleks tuleb alistada grupis viimasel kohal asuv Valgevene. Otseülekanne algab ETV+ kanalil ja ERR-i spordiportaalis kell 16.10. Mängu kommenteerivad Indrek Petersoo ja Kevin Parras.

Šveits on MM-il saanud kolm võitu ja kaks kaotust ning on viie mänguga kogunud üheksa punkti, mis annab A-grupis Slovakkia ja Venemaa järel kolmandal kohal. Venelastele jäädi eelmises kohtumises alla 1:4, kuid Slovakkia suudeti enne seda alistada 8:1. Šveitsi resultatiivseimana on Gregory Hofmann visanud neli väravat ja andnud kaks resultatiivset söötu.

Valgevene seni ainus võit sündis nende turniiri teises kohtumises, kui üllatuslikult alistati Rootsi jäähokikoondis 1:0. Järgmises kohtumises jõuti Suurbritannia vastu küll lisaajale, ent tunnistati lõpuks ikkagi vastase 3:2 paremust ja tabelisse kirjutati üks punkt. Valgevene on A-grupis nelja punktiga viimane.