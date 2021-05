Šveits jõudis jäähoki MM-i veerandfinaali lävele

Kaks väravat viskas võitjate kasuks Joel Vermin, ühe tabamuse lisasid Christoph Bertschy, Sven Andrighetto, Gregory Hofmann ja Fabrice Herzog.

Šveitsi võit muutis taas raskemaks edasipääsu Rootsil, kel seisavad ees veel matšid grupi favoriitide hulka kuuluvate Slovakkia ja Venemaaga.

Tabeliseis: 1. Venemaa 12 punkti (5 mängust), 2. Slovakkia 12 (5), 3. Šveits 12 (6), 4. Tšehhi 8 (5), 5. Taani 8 (6), 6. Rootsi 6 (5), 7. Valgevene 4 (6), 8. Suurbritannia 4 (6).

B-alagrupis oli Kanada suurelt 7:1 (4:0, 2:1, 1:0) üle Itaaliast ja parandas tabeliseisu. Kahe väravaga panustas võitu Calgary Flamesi ründaja Andrew Mangiapane.

Tabeliseis: 1. Soome 13 (5), 2. USA 12 (5), 3. Kasahstan 10 (6), 4. Saksamaa 9 (5), 5. Kanada 9 (6), 6. Läti 8 (5), 7. Norra 5 (6), 8. Itaalia 0 (6).

Enne mängu:

Šveits on MM-il saanud kolm võitu ja kaks kaotust ning on viie mänguga kogunud üheksa punkti, mis annab A-grupis Slovakkia ja Venemaa järel kolmandal kohal. Venelastele jäädi eelmises kohtumises alla 1:4, kuid Slovakkia suudeti enne seda alistada 8:1. Šveitsi resultatiivseimana on Gregory Hofmann visanud neli väravat ja andnud kaks resultatiivset söötu.

Valgevene seni ainus võit sündis nende turniiri teises kohtumises, kui üllatuslikult alistati Rootsi jäähokikoondis 1:0. Järgmises kohtumises jõuti Suurbritannia vastu küll lisaajale, ent tunnistati lõpuks ikkagi vastase 3:2 paremust ja tabelisse kirjutati üks punkt. Valgevene on A-grupis nelja punktiga viimane.