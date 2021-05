Tammeka ja Pärnu võitluslik heitlus lõppes viigiga

Kõik väravad kirjutati keskkaitsjate arvele: Magnus Villota viis Tuleviku 34. ja 61. minutil juhtima, kuid 59. ja 79. minutil realiseeris Igor Dudarev (Tammeka) penalti.

Pärnu lõpetas ühtlasi kuue mängu pikkuse kaotusteseeria, kui jäädi alla Kuressaarele, Paidele, Legionile, Levadiale, Kaljule ja veel korra Paidele väravatevahega kokku 5:25.

Tänavu oodatust tagasihoidlikumalt esinev Tammeka alustas hooaega kahe võiduga, kuid seejärel on saadud vaid kaks viiki ja kuus kaotust.

Enne mängu:

Liiga uustulnuk Vaprus suutis liigas võiduarve avada 18. aprillil, mil alistatu üllatuslikult 1:0 Nõmme Kalju, kuid pärast seda on kaotatud kuus mängu järjest. Nende seas 1:7 allajäämine nii Legionile kui ka Kaljule ja 0:4 kaotus Levadiale.

Tammeka hooaeg on samuti kulgenud konarlikult. Suuremaid kaotuseid on suudetud vältida (erandiks 1:4 allajäämine Kaljule), kuid punkte on samuti kogunenud vähe. Kolm punkti saadi Kuresaare vastu ja võideti korra juba ka Pärnu meeskonda, kuid edasi on saadud napid kaotused ja viigipunkt Viljandilt ja Kaljult.

Vaprus on kümne vooruga kogunud neli punkti ja on tabelis viimasel ehk kümnendal kohal. Tammeka asub täpselt pärnakate ees kaheksa punktiga, kuid mängitud on üks mäng vähem. Tartlastest lausa neli mängu enam pidanud Kuressaare on kahe ja Viljandi Tulevik kolme punkti kaugusel.

Tammeka peatreener Kaido Koppel: "Pärnuga on viimased kaks omavahelist mängu üsna napilt võidetud. Oleme tähelepanekud ja loomulikult on ka seekord eesmärgiks võit."

Poolkaitsja Sander Kapper: "Pärnul on palju huvitavaid mängijaid, kes suudavad mängu enda kasuks pöörata. Seega peame tegutsema kaitses enesekindlalt ja oma olukorrad rünnakul väravateks realiseerima. Tuleb väravaterohke mäng!"

Vapruse peatreener Taavi Midenbritt: "On olnud raske periood ja kehvad tulemused. Meie eesmärk aga on hoida pea külmana ja meeskondlikult tegutseda punktide nimel."

Poolkaitsja Tauno Tekko: "Pärast isolatsioonikohustust pole meie tulemused ja mängupilt olnud sellised nagu sooviksime. Vajame heade mõtetega linnast punktilisa."