VIDEO | Vetteri imeline hooaeg jätkus 96-meetrise viskega

28-aastane sakslane sai juba avavoorus korraliku märgi maha, visates oda 94.24 meetri kaugusele, kuid teises voorus tuli kahemeetrine parandus ja uus võistluse rekord. Vetteri isiklik rekord on 97.76, mille sakslane viskas eelmisel aastal samal staadionil ning ületamist ootab ka Jan Železny maailmarekord 98.48.

Vetteri vise:

Performance of the day. Performance of the season as well?@jojo_javelin produces the third longest throw in history with 96.29m in Silesia! #ETCH2021 pic.twitter.com/rC9cSBFgJ1