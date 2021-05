Tšehhi tenniselegendi poeg kordas 30 aastat hiljem isa saavutust

Kaks aastat tagasi profikarjääri alustanud 20-aastane Sebastian Korda (ATP 63.) triumfeeris Itaalias Parmas peetud ATP turniiril, alistades veidi üle tunni kestnud finaalis 6:2, 6:4 kohaliku mängija Marco Cecchinato (ATP 104.).

USA-d esindav Sebastian Korda statistika ATP turniiride finaalides on nüüd märksa parem kui madalama taseme finaalides – ITF-i turniiridel on ta mänginud kuues finaalis ja pidanud kõikides kaotuse vastu võtma, ATP Challengeri tasemel kaotas ta enda kaks esimest finaali, aga võitis siis kaks järgmist. Parma oli Korda karjääri teine ATP finaal, jaanuaris pidi ta Delray Beachi turniiril tunnistama poolaka Hubert Hurkaczi paremust.

Korda isa Petr Korda võitis enda karjääri esimese ATP turniiri 30 aastat tagasi New Haveni turniiril, alistades toona Goran Ivaniševici. Seejuures kaotas Petr Korda enda karjääri neli esimest ATP turniiri finaali.

Kordad on kaasaegse tennise ajastul kolmas isa-poja duo, kes on mõlemad ATP turniiri võitnud – varem on sellega hakkama saanud Ramanathan Krishnan ja Ramesh Krishnan ning Phil Dent ja Taylor Dent.

Sebastian Korda võitis 2018. aastal Austraalia lahtiste noorteturniiri, täpselt 20 aastat varem triumfeeris tema isa Austraalia lahtistel.

Karjääri esimene ATP turniirivõit kergitab Korda maailma edetabelis 50. kohale. Algavatel Prantsusmaa lahtistel läheb Korda avaringis vastamisi hispaanlase Pedro Martinezega (ATP 102.), edu korral võib ta teises ringis kohtuda turniiri ühe soosiku, tänavu liival väga heas hoos olnud kreeklase Stefanos Tsitsipasega, kes on 5. asetatud.