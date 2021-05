VAATA OTSE | Warner püstitas taas uue kümnevõistlejate maailmarekordi

Pühapäev, 30. mai:

11.05 Kümnevõistluse 110 m tj

12.10 Kümnevõistluse kettaheide

12.45 Seitsmevõistluse kaugushüpe

14.00 Kümnevõistluse teivashüpe

14.40 Seitsmevõistluse odavise A-grupp

15.40 Seitsmevõistluse odavise B-grupp

16.45 Kümnevõistluse odavise B-grupp

17.20 Seitsmevõistluse 800 m

17.45 Kümnevõistluse odavise A-grupp

19.00 Kümnevõistluse 1500 m110 meetri tõkkejooks

Kümnevõistlus

Kettaheide

Kristjan Rosenberg heitis ketast 43.46, mis on pea kolm meetrit enam kui rekordiseerias. Tänu heale tulemusele edestab ta nüüd oma rekordit 29 punktiga. Risto Lillemetsal nii hästi ei läinud. rekordiseerias oli tulemus 46.39, kuid Götzises läks kirja vaid 43.11. Rekordile kaotab ta seitsme ala järel 45 punktiga.

Miinuspunkte sai pisut ka Maicel Uibo, kelle kolmanda vooru heide kandus 45.99 meetri kaugusele, mis on väärt 14 punkti vähem kui rekordiseeria 46,64. Oma rekordile kaotab Uibo 324 punktiga. Kettaheites on tema isiklik tippmark lausa 49.14.

Kettaheites kogus veel plusspunkte juurde Damian Warner, kes heitis teises voorus 48.43 ja edestab oma rekordit kettaheite järel 228 punktiga ehk liigub 9023 punkti graafikus. Kanadalane sai kettaheites ka alavõidu.

100 meetri tõkkejooks

Risto Lillemets alustas teist päeva ilusa tulemusega, kui võitis oma jooksu ja sai kirja aja 14,33. Absoluutsest isiklikust rekordist jäi puudu vaid üks sajandik, kuid võrreldes rekordiseeriaga tuli siiski plusspunkte. Eelmisel suvel jooksis Lillemets Kadrioru staadionil 14,69. Oma rekordiseeriat (8133) edestab ta 23 punktiga ja on kuue alaga kogunud 5032 punkti.

Kristjan Rosenbergi aeg oli 15,04, mis andis rekordseeriaga võrreldes pisut miinuspunkte. Rekordile jääb ta alla hetkel 24 punktiga. Rosenbergi isiklik tippmark on 14,84 ja rekordseerias jäi tulemuseks 14,91.

Maicel Uibo tegi päeva alustuseks korraliku jooksu ja sai kirja hooaja tippmargi 14,64. Rekordiseeriaga võrreldes on tuli pisut miinuspunkte pisut juurde, isiklik rekord on Uibol 14,43.

Suurepärase tulemusega alustas päeva võistluse liider Damian Warner, kes jooksis välja kümnevõistlejate maailmarekordi 13,36. Võrreldes oma rekordiseeriaga on kanadalasel plusspunkte 205 ning Warner on hetkel täpselt 9000 punkti graafikus.

Kuue ala järel on Warner 5802 punktiga esimene. Parima eestlasena hoiab 5099 punktiga Rosenberg kaheksandat kohta, Lillemets on 11. (5032 punkti) ja Uibo 15. kohal (4927).

Enne teist päeva:

Esimese võistluspäeva järel juhib kindlalt Damian Warner, kes on kogunud juba 4743 punkti. Oma isiklikku rekordit (8795 punkti) edestab 31-aastane kanadalane 180 punktiga ning võib sama hooga jätkates ületada ka 9000 punkti piiri. Warner on juba püstitanud ka ühe maailmarekordi, kui sai kaugushüppes kirja kümnevõistlejate seas aegade parima tulemuse 8.28.

Eestlastest on avapäevaparimal positsioonil Kristjan Rosenberg, kes hoiab 4254 punktiga viiendat kohta. Isikliku rekordi graafikule (8033) jääb ta alla vaid üheksa punktiga. Risto Lillemets on 4100 silmaga neljandal kohal ja isikliku rekordiga võrreldes on miinuspunkte 22. Maicel Uibo ei ole Götzises näidanud parimat vormi ja hoiab 4033 punktiga alles 17. kohal. Isikliku rekordiga (8604) võrreldes on miinuspunkte kogunenud juba 284.

Kümnevõistluse avapäev:

100 m jooks

Kiireim eestlane oli Kristjan Rosenberg, kes jooksis kolmandas jooksus aja 10,85, mis on 15 sajandikku aeglasem tema isiklikust rekordist. Temaga samas jooksus olnud Risto Lillemets sai kirja tulemuse 10,98. Maicel Uibo lõpetas esimeses jooksus tulemusega 11,38.

Kõige kiirem mees kümnevõistluse esimesel alal oli kanadalane Damian Warner, kes lõpetas tulemusega 10,14 (1062 punkti), kaks sajandikku tema isiklikust rekordist aeglasem. Temaga samas jooksus olnud kaasmaalane Pierce Lepage sai kirja isikliku rekordi 10,30 (1023 punkti). Hollandlane Rik Taam lõpetas kolmanda koha väärilise ajaga 10,63 (945 punkti).

Kristjan Rosenberg on pärast esimest ala 892 punktiga seitsmendal kohal, Lillemets on 865 punktiga 15. kohal. Uibo on 778 punktiga 25-st võistlejast pärast esimest ala viimane. Temaga sarnaselt alustas aeglaselt ka sakslane Niklas Kaul, kes on Uibost kahe punktiga ees.

Kaugushüpe

Kõige kaugema hüppe tegi eestlastest Kristjan Rosenberg, kes sai kirja tulemuse 7.33. Maicel Uibo sai kaugushüppes kirja tulemuse 7.15 ning Risto Lillemets sai tulemuseks 7.11. Rosenberg on üldarvestuses 1787 punktiga kaheksas, Lillemets on 1705 punktiga 17. ja Uibo 1628 punktiga 24.

"Tunne on hea, aga hüpe jääb lühemaks, kui trennis ilma konkurentsi ja adrenaliinita hüpates. Nagu vana auruvedur - ei taha tuure üles saada," kommenteeris Uibo pärast kaugushüpet.

Võimsas hoos kanadalane Damian Warner püstitas enda esimesel hüppel suurepärase maailmarekordi tulemusega 8.28, mis nihutas Ashton Eatoni 2012. aastal püstitatud mitmevõistluse rekordit viie sentimeetri võrra.

Warner hoiab pärast kaht ala üldarvestuses esikohta (2195 punkti) ning on teisel kohal asetsevast kaasmaalasest Pierce Lepage'ist (1945 punkti) rohkem kui 200 punkti võrra ees. Kolmandal kohal on šveitslane Finley Gaio 1944 punktiga. Tugeva kaugushüppega tõusis üldarvestuses neljandaks belglane Thomas van der Plaetsen (1849 punkti).

Vaata Uibo katseid siit:

Kuulitõuge

Napilt rekordigraafikust paremini võistlev Rosenberg sai kuulitõukes kirja tugeva 14.90, Uibo lõpetas kolmanda ala tulemusega 14.83 ja Risto Lillemets sai kirja 14.55.

Pärast kolme ala on Rosenberg üldarvestuses 2571 punktiga seitsmendal kohal, Lillemets on 2467 punktiga 15. ja Uibo tõusis kuulitõukega 21. kohale (2497 punkti).

Kuulitõuke parim oli valgevenelane Vitali Žuk, kes tõukas uue isikliku rekordi 16.86. Samuti säras sakslane Andreas Bechmann, kes sai esimesel katsel kirja tulemuse 15.03.

Üldarvestuses hoiab 2942 punktiga liidrikohta kanadalane Damian Warner, talle järgneb kaasmaalane Pierce Lepage 2692 punktiga ning šveitslane Finley Gaio 2671 punktiga. Žuk tõusis kuulitõukega 4. kohale.

Kõrgushüpe

Eestlastest hüppas kõige paremini kõrgust Uibo (2.06). Lillemets ja Rosenberg said kirja 2.00. Kui Lillemetsa tulemus oli üks sentimeeter parem kui isikliku rekordi graafikus, siis teised andsid punkte ära, eriti Rosenberg (rekordigraafikus 2.16). Suurepäraselt jätkas Warner, kes kordas 2.09-ga isiklikku rekordit.

400 m jooks

Päeva viimasel alal oli eestlastest parim Rosenberg (48,60), järgnesid Lillemets (49,66) ja Uibo (51,05). Seejuures Rosenberg ja Lillemets püstitasid isiklikud rekordid, Lillemets alistas ka esmakordselt 50 sekundi piiri. Kaks olid kanadalased Pierre Lepage (47,65) ja Warner (47,90).

Kokkuvõttes juhib esimese päeva järel Warner (4743), kellele järgnevad Lepage (4421) ja valgevenelane Vitali Žuk (4279). Rosenberg on viies (4254, -9 võrreldes isikliku rekordi graafikuga), Lillemets 14. (4100, -22 võrreldes isikliku rekordi graafikuga) ja Uibo 17. (4033).

Enne võistlust:

Seni on eestlastest täitnud 8350-punktilise olümpianormi kümnevõistlejad Maicel Uibo (8640 punkti), Karel Tilga (8484) ja Johannes Erm (8445). Lillemets ja Rosenberg sihivad nädalavahetusel samuti olümpiapiletit.

Lillemetsa tippmark eelmise aasta augustist on 8133 punkti. "Üleüldine selline tunne on tegelikult päris okei. Alade poolest ka - üsna enesekindlalt tunnen. Kuigi praegu tõkketrennis just ei läinud kõige paremini, aga võistlustel on hoopis teised olud. Võistlustel ikkagi tuleb maksimaalselt kokku võtta ja ma arvan, et seal teiste meeste kõrval võib kõik ilusti ära teha," lausus Lillemets kolmapäeval ERR-ile.

Kristjan Rosenberg tegi kümnevõistlust viimati kaks aastat tagasi, kui viis samuti isikliku rekordi üle 8000 punkti. Eelmisel aastal vaevas teda seljavigastus ja talvisel sisehooajal hüppeliigese vigastus.

"Hüpped on võib-olla sellised, mida ma ei ole väga palju saanud teha, kuna see oli tõukejalg. Aga heiteid ja jookse olen saanud väga korralikult teha," ütles Rosenberg. "Pigem ootused ongi heitealade ja jooksude peal. Hüppealadel ma ei tahaks väga uskuda, et ma sellisel tasemel olen nagu kaks aastat tagasi, aga kunagi ei tea."

Viimati võisteldi Götzises kaks aastat tagasi, kui Maicel Uibo lõpetas kümnevõistluse kolmanda kohaga. Veel aasta varem ületas ta seal esimest korda 8500 punkti piiri ja tuli teiseks.

Kümnevõistluses astub starti ka kanadalane Damian Warner, kes on Götzises viiel korral meistriks tulnud. Kuues võit viiks 2016. aasta olümpiapronksi mööda legendaarsest tšehhist Roman Šebrlest, kes suutis võistlused viiel korral võita. Warneri suurimaks konkurendiks võiks pidada sakslast Niklas Kauli, aga Maicel Uibo peaks suutma tippsportlastega sammu pidada.

Samaaegselt meeste kümnevõistlusega toimub Götzises ka naiste seitsmevõistlus.

--

Maicel Uibo (PB 8604): 11,10 (838) - 7.46 (1763) - 15.12 (2560) - 2.17 (3523) - 50,44 (4317) - 14,43 (5237) - 46.64 (6038) - 5.40 (7073) - 63.83 (7869) - 4.31,51 (8604).

PB üksikalade kaupa: PB: 10,99 - 7.82 - 15.12 - 2.18 - 50,18 - 14,43 - 49.14 - 5.40 - 64.51 - 4.25,53.

Risto Lillemets (PB 8133): 10,94 (874) - 7.22 (1740) - 14.96 (2527) - 1.99 (3321) - 50,30 (4122) - 14,69 (5009) - 46.39 (5805) - 4.85 (6670) - 63.84 (7466) - 4.42,18 (8133).

PB üksikalade kaupa: 10,94 - 7.22 (sees 7.28) - 14.96 (sees 15.00) - 2.09 - 50,13 - 14,32 - 46.39 - 4.90 (sees 5.10) - 65.36 - 4.31,40.

Kristjan Rosenberg (PB 8033): 10,95 (872) - 7.34 (1768) - 13.27 (2452) - 2.16 (3405) - 49,06 (4263) - 14,91 (5123) - 40.84 (5805) - 5.00 (6715) - 51.70 (7329) - 4.36,21 (8033).

PB üksikalade kaupa: 10,74 - 7.42 - 14.59 - 2.16 - 48,87 - 14,84 - 46.60 - 5.00 - 61.65 - 4.31,12.