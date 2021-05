Käit: järjekordne Inglismaa derbi on fännidele igav, aga see on ikkagi finaal

On see unelmate finaal sel hooajal?

Tuleb öelda, et pigem on. Manchester City on Inglismaal väga heas hoos, Chelsea samuti pärast Frank Lampard lahkumist on Thomas Tucheliga väga heasse hoogu sattunud.

Kas me eeldame, et see kõik läheb niimoodi, et City hakkab ründama ja Chelsea istub ja ootab?

Eelmiste mängude põhjal on nii tundunud. Cityl meeldib palli hoida, domineeriv olla. Chelsea mängib rohkem vasturünnakute peale. Kaitses väga kindlad - viimase 11 Champions League'i mängu peale üheksa nullimängu. Kindlasti saab olema väga raske nende kaitset murda.

Siin on päris huvitav treenerite vastasseis. Pep Guardiola Manchester City poolt - kaks Meistrite liiga võitu Barcelonaga, Cityga kõike muud, aga Champions League'i võitu veel tulnud ei ole. Vastas Thomas Tuchel, kes viimatises Meistrite liiga finaalis kaotas PSG-ga. Kummal treeneril on rohkem kaotada?

Ma ei ütleks, et kellelgi on rohkem võita või kaotada. Sama kaotus mõlemale. Kui vaadata sel aastal nende omavahelisi mänge, siis Chelsea on mõlemad võitnud: nii karika poolfinaalis, kui ka liigas. Pep ei ole Cityga Champions League'i võitnud, kõik muud tiitlid on neil olemas. Ma arvan, et Pep läheb täiega andma ja ise loodan, et City võidab.

Mõlemal klubil on huvitav rahaslepp juures. Mingil ammusel ajal tuli Roman Abramovitš ja ostis ära Chelsea. Veidi hiljem šeik Mansour tuli ja ostis ära Manchester City. See võib olla minu põlvkonna probleem, kes mäletab neid vanu häid aegu, kui Inglismaa klubid kuulusid inglastele, aga kas sinu generatsioonile on see ka kuidagi probleem, et suured Inglismaa klubid ei kuulu inglastele?

Ma ei ütleks, et seda isiklikult probleemina näen. Ise ka Inglismaal mänginud ja näha neid tippjalgpallureid suurtes klubides - ma ei näe seda probleemina. Suured rahabossid ostavad head mängijad ühte klubisse ja teistel Inglismaa klubidel on vähem raha ja see on ebaaus, aga täna õhtul saame näha, kumb suurem rahaboss võidab.

Kas võime öelda, et Manchester Cityl on otsustajaid natuke rohkem?

Mis täna üllatab - [Raheem] Sterling alustab [Man City algkoosseisus]. Kuigi viimased tähtsad mängud on ta kõik pingil olnud. Aga Cityl on rohkem võimaluste tegijaid, kes teistele võimalusi tekitavad. Tahaks jah nii arvata.

Kaks Inglismaa klubi finaalis. Kas see näitab Inglismaa liiga üleolekut või on see juhus ja huvitav nüanss?

Viimastel aastatel on Inglismaa klubisid finaalis palju olnud. Ma arvan, et see näitab, et Inglismaa jalgpalliliiga on tipptasemel, kui vahepeal ei jõudnud Inglismaa satsid isegi veerand- ja poolfinaalidesse. Nüüd on jälle äge näha, et nad on finaali jõudnud. Kuigi jah - järjekordne Inglismaa derbi on natuke igav jalgpallifännidele. Aga vahet ei ole - see on ikkagi Champions League'i finaal ja kõik on seda kaua oodanud.

Kumb?

Mina isiklikult loodan, et Manchester City.