Tour of Estonia võidumees Lauk: individuaalselt oli päev katastroof

"Enesetunne otseselt alt ei vedanud, aga kui paberile panna, siis individuaalselt oli päev katastroof. Algas enda ratta probleemidega, pidurid kadusid ära ja sellisel ringil... pidurid on küll hoo surm, aga täna sain esimest korda aru, kui vajalikud tehnilisel rajal pidurid on," lausus Lauk ERR-ile.

"See natuke morjendas mind, sest see minek, mis alguses ära läks, oli päris tõsine. Kuigi meil oli situatsioon hea, sest Norman [Vahtra] ja Peeter [Pruus] olid seal sees. Aga siis vahetasin kohe ratast, sest piduriteta oli siin väga keeruline sõita."

"Tundus, et kõik on hästi - varurattaga ei olnud kordagi varem elus sõitnud, aga tundus, et saan hakkama. Aga kaks ringi enne lõppu sai sel ka aku tühjaks ehk siis ükski käik ei töötanud," jätkas Lauk.

"See tegi viimased kaks ringi väga keeruliseks. Ausalt öeldes tuju kõige parem ei olnud ja siiamaani ei ole. Lõpuks jõuab see kohale, et lõpp hea, kõik hea. Kokkuvõtte saime kätte ja Martin võitis - mida veel tahta?"

"Aga nii palju tehnilisi probleeme oli, et tuju tõmbas maha," möönis jalgrattur. "Aga suutsin lõputõusust üles kangutada ja mitte piisavalt suure vahega, et kollane särk ära kaotada."

Laugu jaoks oli velotuuri teistkordne võitmine oluline. "Alole ja kogu tiimile - nad tegid supertöö. Mul jääb ainult neid tänada ja neile õlled välja teha. Oluline on see kindlasti. Minu jaoks on see UCI kõige kõrgema kategooria sõit, mida hetkel sõita saan. Kindlasti on see oluline nii mulle kui tiimile."