TÄNA | Meistrite liiga finaalis kohtuvad Manchester City ja Chelsea

Chelsea mängib finaalis kolmandat korda ning neil on kirjas ka võit 2012. aastast, kui alistati Müncheni Bayern. Manchester City seevastu mängib täna oma esimest finaali.

Mäng pidi algselt toimuma Istanbulis, kuid koroonaviiruse tõttu viidi see üle Portosse. Kohtumisele on lubatud 16 500 pealtvaatajat.

Manchester City võitis veerandfinaalis Dortmundi Borussiat ning poolfinaalis eelmise aasta finalisti Pariisi Saint-Germaini. Chelsea alistas teel finaali Porto ning Madridi Reali.

Mõlemad meeskonnad tulevad eeldatavalt platsile oma parimas rivistuses. Ainukesena on kahtluse all City mängija Ilkay Gündogani osalemine, kes sai reedesel treeningul kerge vigastuse.

Klubid on sel hooajal omavahel mitmeid kordi mänginud ning viimases kahes kohtumises jäi peale Chelsea. City juhendaja Pep Guardiola on kindel oma mängujoonises ning keskendub oma taktika elluviimisele. Chelsea peatreeneri Thomas Tucheli hinnangul on City raske vastane ja üks tugevamaid Euroopas, kuid ta usub, et tema hoolealused suudavad näidata sama head mängu nagu eelmistes kohtumistes Cityga.