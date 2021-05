Prantsusmaa lahtistel esitleti Rafael Nadalile pühendatud kuju

"See kuju on suurejooneline," ütles eelmise aasta Prantsusmaa lahtiste meister. "Ma arvan, et see on väga reaalne. Kui seda oma silmaga näinud ei ole, siis lähedal olles märkate. See on puhas ja modernne kuju ja ma olen väga rahul."

Nadal loositi Prantsusmaa lahtistel ühele tabelipoolele koos maailma esireketi Novak Djokovici ja 20-kordse suure slämmi turniirivõitja Roger Federeriga (ATP 8.). Federer ja Djokovic kohtuksid võidukate turniiride puhul juba veerandfinaalis. Djokovici võidu puhul toimuks poolfinaalis eelmise aasta turniiri finaali taaskohtumine Nadaliga, mille hispaanlane võitis.

Nadal ütles, et suur kolmik hakkab juba vanemaks saama, mistõttu on mõned noored mängijad maailma edetabelis roninud, mis omakorda väljendus ka loosiõnnes. "Kui see juhtub, siis on sellised tagajärjed [loosis]. Ma näen seda täieliku normaalsusena. Ma ei muretse selle pärast. Mul on palju tööd ees ja näen seda kui võimalust Djokoviciga [poolfinaalis] mängida," ütles hispaanlane.

Nadal läheb avaringis vastamisi austraallase Alexei Popyriniga (ATP 62.), kellest ta on sel aastal korra juba 6:3, 6:3 jagu saanud. "Ta on noor, tal on jõudu," ütles Nadal. "Tal on tugevad löögid. Nagu alati, pean selleks valmis olema. Pean treenima järgmised paar päeva ja olema parimas võimalikus vormis. Ma tean, et iga ring tuleb raske, austan igat vaenlast. Popyrin on ohtlik, pean hästi mängima ja ootan juba, et seda teha," ütles 13-kordne meister.