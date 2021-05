Flora tõusis naiste meistriliigas tabeliliidriks

22-aastane Flora ründaja Lisette Tammik viis Flora üheksandal minutil ette ning esimesel poolajal rohkem väravalisa ei tulnud. Mari Liis Lillemäe lisas Flora edule 55. minutil, Kethy Õunpuu lõi Flora jaoks kolmanda kaks minutit enne normaalaja lõppu ja Tammik lõi enda teise viimasel minutil, et kindlustada Florale 4:0 võit.

Flora naiskond tõusis võiduga meistriliiga liidriks ja on kogunud seitsme mänguga 19 punkti. Hooaja esimese kaotuse saanud Saku on 18 punktiga teine, neile järgneb Tallinna Kalev 12 punktiga, Pärnu Vaprus on üheksa punktiga neljas.