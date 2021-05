TÄNA OTSE | Šveits ning Venemaa mängivad A-alagrupi esikoha nimel

Nii Šveits kui ka Venemaa on turniiri alustanud kolme võidu ning ühe kaotusega: Venemaa kaotas enda turniiri kolmanda mängu Slovakkiale 1:3 ja Šveits pidi samuti enda kolmandas mängus tunnistama Rootsi 0:7 paremust.

Meeskonnad jagavad A-alagrupis 9 punktiga esikohta, sama palju punkte on kogunud ka Slovakkia. Grupi neljas kaheksa punktiga Taani, kuue punktiga viiendal kohal paikneb grupis Rootsi, neile järgnevad Tšehhi, Suurbritannia ja Valgevene.

Samaaegselt mängivad B-alagrupis Norra ning Ameerika Ühendriigid. USA-l on võiduga võimalus haarata grupis esikoht, aga grupiliidrid Saksamaa ja Soome on veel laupäeva õhtul kell 20.10 võistlustules. Ka see mäng on ülekandena ERR-i spordiportaalis saadaval.