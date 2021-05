Barcelona alistas viimasel sekundil Milano ning pääses Euroliiga finaali

Poolfinaal Barcelona ning Milano vahel algas tasavägise esimese veerandiga, milles Barcelona lõpuks kolmega peale jäi, seda ilma kordagi kaotusseisu langemata. Teisel veerandil pikendas Hispaania klubi eduseisu kaks minutit enne poolaja lõppu veel 11-punktiliseks, aga poolajale mindi seisul 51:42.

Kolmandal veerandil mängis Milano väga hästi ning läks neli minutit enne veerandi lõppu ühega ette. Itaalia klubi edu paisus kahe minutiga veel kaheksa punktini, aga Barcelona lõikas selle otsustava veerandi alguseks nelja peale.

Minut ja 50 sekundit enne mängu lõppu juhtis Barcelona kolmega, kuid Kevin Punteri täpne viigistas mängu. Seejärel kumbki tiim punktilisa ei toonud, kusjuures Milanol oli ühel rünnakul kolm katset, millest ühtegi realiseerida ei suutnud. Kümme sekundit enne mängu lõppu viskas Punter kaugelt mööda ja laua võtnud Barcelona eest sai palli Cory Higgins, kes tabas keskpositsioonilt 0.8 sekundit enne viimast sireeni, et anda Barcelonale 84:82 võit.

