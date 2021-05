VAATA OTSE | Rosenberg oli eestlastest 100 meetris kõige kiirem

Laupäeval algaval mainekal kümnevõistlusel Austrias Götzises on stardis kolm Eesti kümnevõistlejat: Maicel Uibo, Risto Lillemets ja Kristjan Rosenberg. Otseülekanne algab ERR-i spordiportaalis kell 11.25, kommentaatorid on Helar Osila ja Juhan Kilumets.

100 m jooks

Kiireim eestlane oli Kristjan Rosenberg, kes jooksis kolmandas jooksus aja 10,85, mis on 15 sajandikku aeglasem tema isiklikust rekordist. Temaga samas jooksus olnud Risto Lillemets sai kirja tulemuse 10,98. Maicel Uibo lõpetas esimeses jooksus tulemusega 11,38.

Kõige kiirem mees kümnevõistluse esimesel alal oli kanadalane Damian Warner, kes lõpetas tulemusega 10,14 (1062 punkti), kaks sajandikku tema isiklikust rekordist aeglasem. Temaga samas jooksus olnud kaasmaalane Pierce Lepage sai kirja isikliku rekordi 10,30 (1023 punkti). Hollandlane Rik Taam lõpetas kolmanda koha väärilise ajaga 10,63 (945 punkti).

Kristjan Rosenberg on pärast esimest ala 892 punktiga seitsmendal kohal, Lillemets on 865 punktiga 15. kohal. Uibo on 778 punktiga 25-st võistlejast pärast esimest ala viimane. Temaga sarnaselt alustas aeglaselt ka sakslane Niklas Kaul, kes on Uibost kahe punktiga ees.

Laupäevane ajakava:

12.05 Seitsmevõistluse 100 m tj

12.45 Kümnevõistluse 100 m

12.40 Seitsmevõistluse kõrgushüpe

13.35 Kümnevõistluse kaugushüpe

15.35 Kümnevõistluse kuulitõuge

16.45 Seitsmevõistluse kuulitõuge

17.00 Kümnevõistluse kõrgushüpe

18.00 Seitsmevõistluse 200 m

19.00 Kümnevõistluse 400 m

Enne võistlust:

Seni on eestlastest täitnud 8350-punktilise olümpianormi kümnevõistlejad Maicel Uibo (8640 punkti), Karel Tilga (8484) ja Johannes Erm (8445). Lillemets ja Rosenberg sihivad nädalavahetusel samuti olümpiapiletit.

Lillemetsa tippmark eelmise aasta augustist on 8133 punkti. "Üleüldine selline tunne on tegelikult päris okei. Alade poolest ka - üsna enesekindlalt tunnen. Kuigi praegu tõkketrennis just ei läinud kõige paremini, aga võistlustel on hoopis teised olud. Võistlustel ikkagi tuleb maksimaalselt kokku võtta ja ma arvan, et seal teiste meeste kõrval võib kõik ilusti ära teha," lausus Lillemets kolmapäeval ERR-ile.

Kristjan Rosenberg tegi kümnevõistlust viimati kaks aastat tagasi, kui viis samuti isikliku rekordi üle 8000 punkti. Eelmisel aastal vaevas teda seljavigastus ja talvisel sisehooajal hüppeliigese vigastus.

"Hüpped on võib-olla sellised, mida ma ei ole väga palju saanud teha, kuna see oli tõukejalg. Aga heiteid ja jookse olen saanud väga korralikult teha," ütles Rosenberg. "Pigem ootused ongi heitealade ja jooksude peal. Hüppealadel ma ei tahaks väga uskuda, et ma sellisel tasemel olen nagu kaks aastat tagasi, aga kunagi ei tea."

Viimati võisteldi Götzises kaks aastat tagasi, kui Maicel Uibo lõpetas kümnevõistluse kolmanda kohaga. Veel aasta varem ületas ta seal esimest korda 8500 punkti piiri ja tuli teiseks.

Kümnevõistluses astub starti ka kanadalane Damian Warner, kes on Götzises viiel korral meistriks tulnud. Kuues võit viiks 2016. aasta olümpiapronksi mööda legendaarsest tšehhist Roman Šebrlest, kes suutis võistlused viiel korral võita. Warneri suurimaks konkurendiks võiks pidada sakslast Niklas Kauli, aga Maicel Uibo peaks suutma tippsportlastega sammu pidada.

Samaaegselt meeste kümnevõistlusega toimub Götzises ka naiste seitsmevõistlus.

--

Maicel Uibo (PB 8604): 11,10 (838) - 7.46 (1763) - 15.12 (2560) - 2.17 (3523) - 50,44 (4317) - 14,43 (5237) - 46.64 (6038) - 5.40 (7073) - 63.83 (7869) - 4.31,51 (8604).

PB üksikalade kaupa: PB: 10,99 - 7.82 - 15.12 - 2.18 - 50,18 - 14,43 - 49.14 - 5.40 - 64.51 - 4.25,53.

Risto Lillemets (PB 8133): 10,94 (874) - 7.22 (1740) - 14.96 (2527) - 1.99 (3321) - 50,30 (4122) - 14,69 (5009) - 46.39 (5805) - 4.85 (6670) - 63.84 (7466) - 4.42,18 (8133).

PB üksikalade kaupa: 10,94 - 7.22 (sees 7.28) - 14.96 (sees 15.00) - 2.09 - 50,13 - 14,32 - 46.39 - 4.90 (sees 5.10) - 65.36 - 4.31,40.

Kristjan Rosenberg (PB 8033): 10,95 (872) - 7.34 (1768) - 13.27 (2452) - 2.16 (3405) - 49,06 (4263) - 14,91 (5123) - 40.84 (5805) - 5.00 (6715) - 51.70 (7329) - 4.36,21 (8033).

PB üksikalade kaupa: 10,74 - 7.42 - 14.59 - 2.16 - 48,87 - 14,84 - 46.60 - 5.00 - 61.65 - 4.31,12.