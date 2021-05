Dmitrijevi ja Žetõsu ootamatu võiduseeria sai jätku

Žetõsu asus mängu juhtima 51. minutil, kui skoori avas vaheajal vahetusest sekkunud Nurbergen Nurbol. 64. minutil lõi Aibar Žaksõlõkov penaltist 2:0, kümme minutit hiljem jäi Arõs ka vähemusse ja rohkem väravaid ei löödud. Dmitrijev sekkus mängu vahetusest 63. minutil, vahendab Soccernet.ee.

Eestlase koduklubi võiduseeria jätkumine on võrdlemisi kummaline ka põhjusel, et enne käimasolevat kolmemängulist võiduseeriat oldi lausa üheksa mängu järjest võiduta ja kogu hooaja peale oli alistatud vaid üks vastane. Kuna Žetõsu alustas hooaega kolme miinuspunktiga, on neil nelja võidu ja ühe viigi näol kirjas kümme punkti, 12 meeskonna konkurentsis ollakse 10. kohal.