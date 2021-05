Tulega mänginud Efes võttis CSKA-lt revanši ja pääses Euroliiga finaali

Hästi alustanud Efes võitis avaveerandi 25:15 ja suurendas kolmanda veerandaja keskel edu juba 21-punktiliseks. Kohtumise teises pooles hakkas Türgi klubi edu aga sulama ning suurepärase mängu teinud Will Clyburni vedamisel jõudis CSKA minut enne lõppu ühe punkti kaugusele.

37 sekundit enne lõpusireeni eksis Efesi tagamängija Shane Larkin kaugviskel, kuid teisel pool väljakut ei tabanud otsustavat viset ka Clyburn ning Larkini vabavisked tõid Türgi meeskonnale lõpuks napi, kolmepunktise võidu.

WILL CLYBURN MISSES THE GAME-WINNING THREE AND ANADOLU EFES QUALIFIES TO THE EUROLEAGUE FINAL pic.twitter.com/xNzFF34qYk — Dionysis Aravantinos (@AravantinosDA) May 28, 2021

Efesi resultatiivseim oli 25 punkti visanud Vasilije Micic, Rodrigue Beaubois toetas teda 15 punktiga. CSKA-d vedanud Clyburn tabas kõik üheksa teele saadetud kahepunktiviset ja kogus 26 punkti.

Efes ja CSKA kohtusid tunamullu Euroliiga finaalis, siis võitis Moskva tiim skooriga 91:83. Mullu finaalturniiri koroonapandeemia tõttu ei toimunud ja võitjat välja ei kuulutatud.

Teises tänavuses poolfinaalis lähevad vastamisi Barcelona ja Milano Olimpia.