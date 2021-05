Uno Aava esitles raamatut viiest Eesti võidusõitjast

Aaval oli tööd huvitav teha, sest ta osales ise Estonia-2 ja Estonia-3 võidusõiduautode valmistamisel ning võistles Estonia-1 ja Estonia-5 autodega. "Sellepärast oligi selle raamatu kirjutamine ja koostamine huvitav, et ma olen ise nende vormelitega sõitnud. Iga võistlusega, mis ma sinna kellestki kirjutasin, ma elasin justkui kaasa sellele sõidule," meenutas Aava.

170 leheküljeline raamat käsitleb Enn Griffeli, Henry Saarmi, Madis Laivi, Toivo Asmeri ja Toomas Napa lugusid. Autor leidis raamatukogudes ja arhiivides kõvasti tööd tehes palju seni Eestis ilmumata fakte ja infot. "Otsisin Leningradi ajakirjadest ja ajalehtedest, Moskva ajalehtedest ja ajakirjadest ja niimoodi ma sain kokku - ma usun, et 95 protsenti nendest võistlustest, mida need kangelased sõitsid," ütles Aava ERR-ile.

20-nda sajandi Eesti parim rallisõitja Uno Aava on 92-aastane ja tema vitaalse vormi saladuseks on kindel igapäevane režiim. "Ärkad ühel ajal, sööd normaalselt. Sööd lõunat normaalsel ajal, sööd õhtusööki ja lähed õigel ajal magama," õpetas Aava, lisades, et tal on juba sahtlis ideid järgmisteks teosteks.