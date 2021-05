Laas: minu kohustus ongi esimene päev võita ja teine päev tuur vormistada

Reedel algaval Tour of Estonia velotuuril on välismaa proffide kõrval ka eestlastest soosikuid ning triumfeerida soovivad nii Poola klubi eest sõitev Mihkel Räim kui Eesti koondist esindav Martin Laas.

"Ma tean, et mina olen üks tiimi liidritest ja minu kohustus ongi esimene päev võita ja teine päev tuur vormistada, see on põhieesmärk. Väiksema eesmärgiga ja lootusega me ei saa starti minna," ütles Laas ERR-ile.

Tuur lõpeb harjumuspäratult munakivi tõusuga Tartus Toomemäel. "Eks see munakivist lõputõus saab olema põnev, see ei ole klassikaline sprindifiniš. Ma arvan, et saame seal väga hästi hakkama."

Teine päev ei tule ka kuigi lihtne. "Teine päev, kuna me sõidame seda munakivitõusu ja kohe ka Vanemuise tõus otsa, see saab olema lõpuks päris suur pähkel kõigile. 16 korda seda võtta - see ei ole üldse lihtne," lisas Laas.

Tallinn-Tartu sõiduga algab reedel profiratturite Tour of Estonia, millest võtavad osa 15 tiimi ja ligi 100 ratturit. Ülekanne on nähtav kell 11 ERR-i spordiportaalis.