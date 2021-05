Djokovicist sai viies enim mänge võitnud meestennisist profiajastul

Djokovic alistas 29-aastase argentiinlase kindlalt: veidi alla tunni kestnud matšis kaotas serblane kõigest ühe geimi. "Oli hea esitus," ütles Djokovic. "Ja ilmselt üks mu paremaid, kui mitte kõige parem matš, mis see aasta mänginud olen. Tundsin end väljakul esimesest punktist alates fantastiliselt."

Djokovic läks võiduga mööda argentiinlasest Guillermo Vilasest, kes profiajastul (alates 1968. aastast) 951 mängu võitis. Vilas võitis karjääri jooksul kõik suure slämmi turniirid peale Wimbledoni, kus veerandfinaalidest edasi pääseda ei õnnestunud.

9️⃣5️⃣2️⃣ wins and counting @DjokerNole jumps to fifth on the Open Era wins list pic.twitter.com/uOslylHXIC