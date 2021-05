Kotsar: paneks hooajale nelja miinuse

Eesti korvpallikoondislase Maik-Kalev Kotsari jaoks on klubihooaeg Saksamaal nüüd lõppenud. Tema koduklubi Hamburg Towers sai Saksamaa kõrgliiga põhiturniiril seitsmenda koha ja läks veerandfinaalis vastamisi ka Euroliigas osaleva Berliini Alba meeskonnaga. Kuigi Hamburgi jaoks andis enne kolme võiduni mängitavat seeriat lootust see, et põhturniiril saadi Albast kaks korda jagu, kaotati seeria siiski kindlalt 0:3.

"Esiteks on nad ikkagi Euroliiga meeskond, nad panid järgmise käigu sisse ja tulid palju agressiivsemalt peale, kui põhihooajal. Neil oli loomulikult ka palju rohkem kogemust, kuna meil oli esimene aasta meeskonnaga play-offis olla. Arvan, et pink oli ka natuke pikem. Neil oli kõike natuke rohkem," kommenteeris Kotsar veerandfinaalseeriat.

Kotsar hindas oma hooaega nelja miinuse vääriliseks. "Paneme nelja seepärast, et alati saab paremini. Jäin enda esitustega hooaja jooksul üsna rahule, välja arvatud siis play-off'i kaks mängu. Kolmas ka tegelikult, kõige paremini rahule ei jäänud. Paneme nelja miinuse sinna," hindas keskmängija.

Ta lisas, et oma esitustega ei tunne rahulolu ka mitmed tiimikaaslased. "Kogemustega tuleb, loodetavasti läheb järgmine aasta paremini."

34-st põhiturniiri mängust ei käinud ta platsil vaid ühes ja seda sellepärast, et talle taheti viimases mängus enne veerandfinaale puhkust anda. 33-e mängu peale viibis ta platsil keskmiselt 28,9 minutit, viskas 15,3 punkti ja võttis 6,5 lauapalli. Tegemist oli 24-aastase Kotsari karjääri kõige resultatiivsema hooajaga. Tähelepanuväärseks teeb olukorra see, et see oli Hamburgis tema debüüthooaeg ja enne seda veetis ta neli aastat USA-s, kus korvpallimäng mõneti erinev.

Kotsar tõdeb, et nii sujuv üleminek üllatas veidi ka teda ennast. "Esialgselt arvasin ikkagi, et natuke raskem on, põhiliselt selle tõttu, et õlavigastus oli aasta tagasi. Tulin sellest hästi välja ja meeskond sobis ka perfektselt, üsnagi üllatunud olin," ütles keskmängija.

Vigastust minevikku kirjutada on Kotsari sõnul keeruline, nüüd on vaja teha tööd, et seda tugevdada. "Ega selliste suurte vigastustega täielikult ei ole, et jääb täielikult minevikku, nüüd on vaja ni selle kui ka vasaku õla kallal tööd teha. Kuna mõlemaga olen operatsioonil käinud, siis on vaja nendega koguaeg tööd teha ja tugevdada, et tulevikus midagi ei juhtuks. Aga valu poolest küll ei ole tunda andnud," ütles Kotsar.

Järgmisel hooajal jätkab Kotsar Saksamaal, kuna aprillis pikendas Hamburg temaga ühe aasta võrra lepingut. Palju mõtlemisaega Kotsar ei vajanud ja seda paljuski noore 37-aastase hispaanlasest peatreeneri Pedro Callesi pärast.

"Põhiline põhjus oligi hea klapp peatreeneriga, see, kuidas mõlemad näeme korvpalli enam-vähem samamoodi: kõik algab kaitsest meie mõlema jaoks. Arvan, et selle põhjal oleme ühisel arusaamal ja mõlemad anname endast maksimumi iga trenn. Treener nõuab meist maksimumi ja ma üritan anda endast maksimumi, meil on ühine austus üksteise vastu ja sealt tuleb ka hea suhe," ütles Kotsar.

Eestlane ütles, et tema senine roll tiimis on teha täpselt seda, mis klubil vaja on. "Kui on vaja, et teeksin midagi rohkemat, või midagi vähemat, siis muudan oma mängu selle põhjal. Üleüldiselt tahan oma mängu edasi arendada ja selle põhjal ka rolli mõnes aspektis suurendada. Suvel saab individuaalset tööd teha ja loodetavasti selle najal roll natuke suureneb järgmine aasta," ütles Kotsar.

Ta lisas, et tiimi koosseis on kindlasti muutumas ning praegu on vara öelda, millised mängijad klubiga jäävad ja kes lahkuvad. "Seda ma tean, et peatreener valib meeskonda selliselt, et kõik oleks ühise asja eest väljas. Et ei oleks selliseid suuri egosid, või selliseid, kes tulevad lihtsalt statistikat tegema, et kuskile edasi minna, vaid annavad kõik meeskonna eest."