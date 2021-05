Kalev Kruus: Euroliiga finaalturniiril ühte kindlat favoriiti ei ole

Kruusi hinnangul on CSKA võimalused Anadolu Efese vastu suuremad kui kuu aega tagasi. "Neil on nüüd kõige õigemal hetkel kõige rohkem mehi olemas ja viimasel ajal on nad olnud heas hoos," sõnas Kruus. CSKA eelistena tõi ta veel välja kogemused, sest enamik mängijad ja treener on juba aastaid Final Four`is osalenud. Hoolimata sellest, et enamike arvates on Efes selles paaris favoriit, näeb Kruus ka Venemaa klubil häid šansse.

Teises paaris Barcelona ja Milano vastasseisus näeb Kruus selge favoriidina Hispaania klubi, kes on viimastes mängudes väga veenev olnud. "Kui ka Barcelona meeskonnaga liitunud [Pau] Gasol on suuteline kümme minutit kasulikult mängima, siis läheb Milanol väga keeruliseks. Ma ei taha olla Milano peatreeneri nahas, et mõelda välja, kuidas see korvialune kinni panna, kui seal on [Nikola] Mirotic, [Brandon] Davies ja Gasol. Tundub suhteliselt võimatu ülesanne," ütles Kruus.

Samuti puudutati eelvaates ka Barcelona leedukast peatreeneri Šarunas Jašikeviciuse personaalküsimust. Kruusi sõnul oleks oma esimesel hooajal Barcelonaga Euroliiga võitmine väga kõva saavutus, aga see ei ole üldse nii lihtne ülesanne nagu arvatakse. Viimati võitis Barcelona Euroliiga tiitli 2010. aastal.

Favoriitide kohta ütles Kruus: "Finaalturniiri formaat on ettearvamatu ja toob kaasa üllatusi ning seetõttu ma ei oska ühtegi kindlat favoriiti öelda. Tegelikult sellise formaadi juures ei olegi ühte favoriiti."

Euroliiga finaalturniiri poolfinaalid peetakse reedel ning finaal ja kolmanda koha mäng pühapäeval.