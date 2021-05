Uibo, Lillemets ja Rosenberg tulevad Götzises starti

Viimati võisteldi Götzises kaks aastat tagasi, kui Maicel Uibo lõpetas kümnevõistluse kolmanda kohaga. Veel aasta varem ületas ta seal esimest korda 8500 punkti piiri ja tuli teiseks.

MM-võistluste hõbemedalimees saabus Ameerikast Euroopasse nädala alguses ning on jõudnud juba Götzises paar päeva reisiväsimusest puhata ja trenni teha.

Risto Lillemets ja Kristjan Rosenberg sõitsid Austriasse kolmapäeval. Mõlemad lähevad starti eesmärgiga ületada isiklik rekord. Lillemetsa tippmark eelmise aasta augustist on 8133 punkti.

"Üleüldine selline tunne on tegelikult päris okei. Alade poolest ka - üsna enesekindlalt tunnen. Kuigi praegu tõkketrennis just ei läinud kõige paremini, aga võistlustel on hoopis teised olud. Võistlustel ikkagi tuleb maksimaalselt kokku võtta ja ma arvan, et seal teiste meeste kõrval võib kõik ilusti ära teha," lausus Lillemets.

"Oleme saanud teha nii palju, kui meil vähegi võimalik on - kõik alad läbi nii sees kui väljas. Muidugi oleks tahtnud teha võib-olla teivast õues rohkem. Saime ainult ühe korra teha Rakveres, aga ma arvan, et ei ole hullu. On ka teistel selline keeruline olukord. Loodetavasti on seal ilm ilus ja ülejäänu tuleb juba iseenesest."

Kristjan Rosenberg tegi kümnevõistlust viimati kaks aastat tagasi, kui viis samuti isikliku rekordi üle 8000 punkti. Eelmisel aastal vaevas teda seljavigastus ja talvisel sisehooajal hüppeliigese vigastus.

"Hüpped on võib-olla sellised, mida ma ei ole väga palju saanud teha, kuna see oli tõukejalg. Aga heiteid ja jookse olen saanud väga korralikult teha," lausus Rosenberg. "Pigem ootused ongi heitealade ja jooksude peal. Hüppealadel ma ei tahaks väga uskuda, et ma sellisel tasemel olen nagu kaks aastat tagasi, aga kunagi ei tea."

"Päris nagu nii väikeste eesmärkidega ei lähe, et läbi teha. Kindlasti lähen rekordit tegema. Aga jah, palju aega on möödas, kui ma viimati tegin. Ei oska tegelikult oodatagi, mis tulla võib. Selles mõttes on põnev."

Kristjan Rosenberg on Götzises ka varem võistelnud, kuid Risto Lillemets külastab mitmevõistlejate "Mekat" esimest korda.

"Kui ma vaatasin seda Roman Šebrle maailmarekordi videot, kus ta esimest korda 9000 punkti tegi, siis tundus nagu äge aura seal. Ja kui nüüd ülekandeid olen hiljem vaatama hakanud, siis ka kindlasti olen aru saanud, et seal natuke teistmoodi nagu asi on," lausus ta.

"Kuigi seekord nii palju publikut sinna kokku ei tule, siis ma loodan, et kõik see rahvas koondub alade juurde ja mingi atmosfäär sinna ikkagi tekib."

Rosenberg käis Götzises 2017. aastal. "Ere mälestus on see, kui Nafissatou Thiam tegi seal 7000 punkti. Väga lahe atmosfäär oli. Selles mõttes on natuke kahju, et endal pooleli jäi, aga kindlasti too hetk oli väga palju rahvast, atmosfäär oli super. Kahju, et see aasta rahvaarv on piiratud, aga ma usun, et need 500 inimest, kes sinna lubatud, suudavad ka lärmi teha ja kaasa elada."

Laupäeval ja pühapäeval on otseülekanded Götzisest ERR-i spordiportaalis.