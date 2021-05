Kiibus: uued kavad on väga suur samm edasi

Eesti Uisuliit tegi hooaja kokkuvõtteid. Tauno Kangro skulptuuriga Uisuliidu Täht, mida ei jagata igal aastal, tunnustati esmakordselt korraga kolme sportlast.

Auhinna teenisid Hollandi profitiimis juures harjutav kiiruisutamise MM-i viies mees Marten Liiv ning olümpiakoha välja sõitnud ja oma rekordeid nihutanud iluuisutajad Eva-Lotta Kiibus ja Aleksandr Selevko.

Eva-Lotta Kiibus, ettevalmistus uueks hooajaks on juba lahti läinud. Mida oled saanud ära teha?

Uue hooaja alguseks otsustasin puhata. Üle kahe aasta. Tagasi tulles hakkas kõik täie rauaga pihta. Eelmisel nädalal saabusime Itaalia laagrist, kus tegime koreograafiga valmis kaks uut kava.

Millised need kavad on? Kelle muusikale? Kaua vaeva nägite?

Ma ei tahaks kõike veel praegu ära öelda. Ootame augustini, kui on katsevõistlused. Enne seda lihvime, kinnitame. Võin nii palju öelda, et uued kavad on väga suur samm edasi. Lükkasime koreograafiga neid piire edasi, et kavad oleksid veel ilusamad, raskemad, paremad. Ikkagi tähtis hooaeg on ees.

Kui pikalt neid kavasid kokku panid?

Seitsmest hommikul alustasime ja lõpetasime siis, kui lõpetasime. Kuus-seitse õhtul. Õhtul hotellitoas kordad üle, et ei läheks meelest ära. Nädal aega lihtsalt eladki uiskudes ja jäähallides. Olime Itaalias Fondos ja seal oli väga külm. Ilmselt olid jäähallis miinuskraadid. Oli uus kogemus olla jääl nagu kubujuss ja samal ajal võimelda igapidi.

Kas olid seal ekstrategija või olid seal ettevalmistust tegemas paljude riikide sportlased?

Kindlasti ma ei olnud ainuke. Seal oli igalt poolt mujalt Euroopast, juunioreid, kes olid ka väga head.

Kas oled rahul, et põhi on loodud, mille pealt nuputama hakata ja nüüd tuleb lihtsalt trenni laduda?

Jaa, kindlasti! Uued kavad annavad alati uue hingamise, uue lähenemise. Sul on jälle midagi uut. Uisutamises uusi asju ei ole väga palju. Teed iga päev suht samu asju - uued kavad annavad uue hingamise ja saad jälle millegi kallal töötama hakata.

Kui pandeemiaga muud jama peale ei tule, saab septembris hakata võistlusi valima.

Jaa, ma väga loodan, et asjad laabuvad ja see hooaeg saab alata rahulikult ja nii nagu peab.

Kas lähed veel kuskile välislaagrisse?

Juuli keskel ootab meid taas Prantsusmaa laager.

Sarnaselt eelmisele aastale.

Nüüd küll teises linnas, aga kõik muu ülesehitus on sama.

Sul on ka pingeline koolifiniš. Kas oled 11. klassiga enam-vähem ühele poole saada?

Jaa, homme ootab mind ees uurimistöö kaitsmine ja pärast seda on lust ja lillepidu.

Mida uurid?

Uurisin vee joomist. Kas lapsed joovad piisavalt vett? Tallinna Ühisgümnaasiumi õpilased väga ei taha seda juua, tuleb veel vaeva näha.

