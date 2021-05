Ultrajooksjad teevad Väinamerele tiiru peale

4. juunil Hiiumaa ja Saaremaa vahelisel praamil kell 16.30, hetkel kui see Triigi sadamas aparelli alla laseb, saab alguse ajaloo esimene "Tour De Väinameri" ehk siis ultrajooks, mille raames tuleb osalejatel joosta tiir ümber Väinamere.

Vahepealsed mereületused toimuvad praamidega. Teekond viib võistlejaid alguses läbi Saaremaa, siis üle Väikse Väina tammi Muhumaale. Sealt tuleb praamiga sõita mandrile. Mandril joosta Virtsust ümber Matsalu lahe Rohukülla.

Siis uuesti praami ja Hiiumaale, kus jääb läbida veel viimane jupp Sõru sadamasse, millega ongi ring Väinamerele täis saanud.

Oma teekonna võivad kõik osalejad valida ise. Sõltuvalt valitud marsruudist võib distants kokku tulla umbes 170 kilomeetrit.

Reeglid nõuavad osalejatelt kogu distantsi vältel täielikult iseseisev olemist ehk ei tohi vastu võtta mitte mingisugust välist abi. Külastada võib poode, söögikohti ja ööbimisasutusi, aga ainult selliseid kohtasid, mis on avalikud ja avatud ka kõikidele teistele osalejatele.

Esimene huvitav hetk tuleb kohe varsti peale starti, sest Triigist Kuivastusse jääva ca 54- kilomeetrise vahemaa peaks viimasele praamile jõudmiseks läbima kuue tunni ja kahekümne minutiga. Kes maha jääb, peab ootama hommikuni esimest praami.

Tegemist on väikese eksklusiivse võistlusega, kuhu osalema on võetud jooksjaid ainult kutsetega. Oma osalemist on kinnitanud 12 jooksjat, kelle seas nii Eesti paremikku kuuluvaid ultrajooksjaid, kui ka rahulikumalt kulgejaid.

Kas "Tour De Väinameri" jääb ühekordseks sündmuseks või tuleb sellest tulevikus kõigile avatud võistlus, seda näeb korraldajate sõnul järgmisel aastal.

GPS-i kaudu saab võistlust jälgida siit.