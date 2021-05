Oliver Solbergil jääb isa nakatumise tõttu Sardiinias sõitmata

2003. aasta autoralli maailmameistri Petter Solbergi 19-aastane poeg Oliver Solberg jääb Sardiinia MM-rallilt kõrvale, sest on sunnitud isa koroonaviirusega nakatumise tõttu jääma kaheks nädalaks eneseisolatsiooni.

Petter Solberg andis positiivse koroonaproovi esmaspäeval, 24. mail. Juuni alguses peetaval Sardiinia rallil enda hooaja teise stardi tegema pidanud Oliver Solberg on andnud pärast esmaspäeva mitu negatiivset koroonaproovi, kuid peab sellegipoolest nüüd jääma 14 päevaks karantiini.

"Olen äärmiselt pettunud," tõdes Oliver Solberg. "Paraku saime eelmine aasta näha, mida koroonaviirus võib teha. Mu isal läheb hästi – tal on vaid väike palavik. Meil on reeglid ja regulatsioonid põhjusega, et vältida viiruse laiemat levikut," lisas noor rallipiloot, kes võistles äsja Portugalis WRC2-sarjas.

Petter Solberg tegi MM-sarja debüüdi tänavu veebruaris Soomes peetud Arktika rallil, kus sai Hyundai i20 Coupega võisteldes kõrge seitsmenda koha.

Autoralli MM-sarja järgmine etapp, Sardiinia ralli, toimub 3.-6. juunil.