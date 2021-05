Metsa koduklubi teenis Saudi Araabias võidulisa

Al-Ettifaq läks juba 18. minutiks 2:0 juhtima, kasvatas teise poolaja alguses edu kolmeväravaliseks ega lasknud end häirida ka sellel, et 68. minutil jäädi kümnekesi. Külalised suutsid lõpuminutitel ühe värava tagasi lüüa ja omasid võimalust lüüa teinegi, kuid jätsid üleminutitel penalti realiseerimata. Mets jälgis seekord kohtumist pingilt, vahendab Soccernet.ee.

Voor enne hooaja lõppu on Al-Ettifaq kuuendal tabelireal ning realistlikult on võimalik püüda veel vaid viiendaks tõusmist, sest neljandal kohal oleva ja kolme punktiga Metsa tööandjat edestava Al-Taawoni väravate vahe on märkimisväärselt parem.