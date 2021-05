VAATA OTSE | Kolme kaotusega alustanud Kanada jätkab MM-i Norra vastu

26-kordse maailmameistri Kanada jaoks on tänavune MM alanud katastroofiliselt, sest kaotatud on kõik kolm seni peetud kohtumist. Avamängus jäid kanadalased alla Lätile (0:2), seejärel alistuti USA-le (1:5) ning esmaspäeval kaotati Saksamaale (1:3). Kanada on Itaalia kõrval B-grupis ainus meeskond, kes pole veel punktiarvet avanud.

Norra kaotas enda MM-i avamängus 1:5 Saksamaale. Teises kohtumises alistati 4:1 Itaalia ning teisipäeval jäädi 2:5 alla tiitlikaitsja Soomele. Alagrupis hoitakse kolme punktiga kuuendat kohta.