Kaheväravalise edu maha mänginud Kanada sai MM-il esimese võidu

Kanada jaoks algas kohtumine suurepäraselt, sest Connor Brown avas skoori vaid 22 sekundit kestnud mängu järel. Kümme minutit hiljem suurendas nende eduseisu Adam Henrique.

Teise kolmandiku keskel viskas Norra aga pooleteise minutiga kaks väravat, kui esmalt oli täpne Thomas Olsen ja seejärel Mats Olsen.

Andrew Mangiapane taastas viis minutit enne perioodi lõppu siiski Kanada edu ja Henrique teine värav otsustaval kolmandikul kindlustas 26-kordsele maailmameistrile tänavuse turniiri esimese võidu.

Eelmised kolm kohtumist kaotanud Kanada on B-alagrupis sarnaselt Norrale kogunud nüüd kolm punkti, kuid kolmapäevane võit asetab nad nende ees kuuendale kohale.

Enne mängu:

26-kordse maailmameistri Kanada jaoks on tänavune MM alanud katastroofiliselt, sest kaotatud on kõik kolm seni peetud kohtumist. Avamängus jäid kanadalased alla Lätile (0:2), seejärel alistuti USA-le (1:5) ning esmaspäeval kaotati Saksamaale (1:3). Kanada on Itaalia kõrval B-grupis ainus meeskond, kes pole veel punktiarvet avanud.

Norra kaotas enda MM-i avamängus 1:5 Saksamaale. Teises kohtumises alistati 4:1 Itaalia ning teisipäeval jäädi 2:5 alla tiitlikaitsja Soomele. Alagrupis hoitakse kolme punktiga kuuendat kohta.