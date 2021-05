VAATA OTSE | Suurfavoriit Venemaa kohtub südikalt alustanud Taaniga

Nii Venemaa kui Taani on alustanud tänavust MM-i kahe võidu ja ühe kaotusega. Kui venelased on alistanud normaalajal Tšehhi (4:3) ja Suurbritannia (7:1) ning jäänud alla Slovakkiale (1:3), siis Taani on võitnud Rootsit (4:3), lisaajal Suurbritanniat (3:2) ja kaotanud Šveitsile (0:1).

A-alagrupis hoiab Venemaa kuue punktiga teist kohta, jäädes täiseduga alustanud Slovakkiast maha kolme silmaga. Taani on viie punktiga neljas. Edasi veerandfinaalidesse pääseb grupi neli paremat.