USA lahtistel asendatakse joonekohtunikud kotkasilma tehnoloogiaga

Ameerika Ühendriikide tenniseassotsiatsioon (USTA) otsustas esmaspäeval, et joonekohtunikud asendatakse kõikidel väljakutel elektroonilise tehnoloogiaga, mis otsustab, kas pall on väljas või sees.

Elektroonilist Hawk-Eye ehk kotkasilma nimelist süsteemi kasutati USA lahtistel ka eelmisel aastal, välja arvatud Arthur Ashe'i ja Louis Armstrongi staadionil. Kotkasilm tegi toona kahe turniiri jooksul üle 314 000 otsuse.

Seni on tavaline olnud, et otsuse teeb joonekohtunik, kuid mängijatel on võimalus otsus vaidlustada ja olukord vaadatakse kotkasilma kasutades üle. Kuna tehnoloogia on nüüdsest ainus otsustaja, pole võimalik mängijatel enam midagi vaidlustada.