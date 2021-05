Maailma 14. reket jääb Prantsusmaa lahtistest eemale

"Mul on kurb tõdeda, et pärast oma meditsiinilise tiimiga konsulteerimist olen otsustanud Prantsusmaa lahtistest loobuda," teatas maailma 14. reket sotsiaalmeedia vahendusel. "Kahjuks on mu õla olukord mind häirinud ja kuigi testide tulemused on head, on parem puhata," lisas Shapovalov.

Tel Avivis sündinud 22-aastane Kanada esireket on Prantsusmaa lahtistel kahel korral piirdunud teise ringi jõudmisega, tunamullu jäi tema teekond pooleli juba avaringis.

Käesoleval liivahooajal on Shapovalov võitnud seitse ja kaotanud viis mängu, eelmisel nädalal lõppenud Genfi turniiril jõudis ta finaali, kus jäi 6:7 (6), 4:6 alla norralasele Casper Ruudile.