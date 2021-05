Halva ilma tõttu lühendati Giro 16. etappi, kaks tõusu jäävad ära

Algselt 212 kilomeetri pikkune sõit on nüüd 155 kilomeetrine ning nii Passo Fedaia kui ka Passo Pordoi tõusud jäävad uuelt rajalt kõrvale. 5700 meetri asemel koguneb tõusumeetreid 3800. Ka etapi algusaega toodi tunni võrra ettepoole.

Giro d'Italia üldliidrina läheb sõidule vastu Egan Bernal, kelle edu lähima jälitaja Simon Yatesi ees on minut ja 33 sekundit. Kolmandat kohta hoiab Damiano Caruso (+1.51). Rein Taaramäe on 18. (+16.04), Tanel Kangert 21. kohal (+18.53).