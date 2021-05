Välismaal mängivad Eesti käsipallurid korraldasid medalisaju

Ehkki Luksemburgis olid medalikohad selged enne viimast vooru, toimus omamoodi mitteametlik superkarikamäng, kus värske meister CHEV Diekirch võõrustas karikavõitja HB Dudelange'i. Alina Molkova viskas 11 väravat ning Diekirch võttis 30:25 (15:11) võiduga vastu meistritrofee, olles võitnud finaalturniiril kõik kümme mängu.

Alina Molkova: suur rõõm oli hooaeg igal rindel edukalt lõpetada

"Pärast poolelijäänud eelmist hooaega otsustasid paljud loobumist kaalunud mängijad veel ühe aasta pingutada ja väga hea meel, et lõpetasime selle nii kaunilt. Eriti rõõmustan meie treeneri Dana Ciocanea üle, kes üheksa aastat tagasi osales Diekirchi esimeses kullavõidus mängijana ja nüüd uuesti juba treenerina," sõnas Molkova.

"Isiklikult on kuidagi kahetised tunded. Loomulikult olen ülimalt rõõmus, et meistriks tulime. Samas on meil nii ühtne punt hüüdlausega teamwork – dream work, et tahaks edasi mängida ning veel ja veel neid koosmängimise emotsioone tunda," tunnistas teist aastat järjest Luksemburgi liiga parimaks snaipriks kerkinud vasaksisemine.

Molkova võitis enne CHEV Diekirchi siirdumist Reykjaviki Valuriga Islandi meistritiitli ja karika ning lisas nüüd mullusele Luksemburgi karikavõidule ka liigakulla. Eelmisel hooajal 147 väravat visanud käsipallur sai tänavu 17 kohtumisega kirja lausa 174 tabamust, mis on täpselt kolmandik naiskonna visatud 522 väravast.

"Hooaeg oli koroonaviirusest tingitud pikkade pauside tõttu väga keeruline. Seda nii füüsiliselt kui ka mentaalselt, sest ei olnud kindlust, kas üldse suudame hooaja lõpuni mängida. Minu jaoks lisandus veel ülikoolilõpp ja diplomi kaitsmine, õnneks sai seda distantsõppega teha. Oli raske, aga seda suurem on rõõm igal rindel edukalt lõpetada," rõõmustas 23-aastane Molkova.

Patrailile eurosarja kolmas koht, Jaanimaale ja Roosnale tähtsad võidud

Mannheimi SAP Arenal toimunud EHF Euroopa liiga finaalturniiril jäi Mait Patraili tööandja Rhein-Neckar Löweni laeks kolmas koht. Poolfinaalis jäädi Berlini Füchse vastu mängu algul 4:12 taha, eestlase sekkumine kaitsetöösse aitas "lõvid" järele ning Patrail viskas väravagi, ent kohtumine kaotati siiski 32:35 (16:19).

Kolmandat-neljandat kohta otsustanud kohtumises alistas Löwen kordagi kaotusseisu jäämata Poola klubi Plocki Orlen Wisla 32:27 (15:12), kindlustades sakslastele Euroopa tugevuselt teises klubisarjas kolmikvõidu. Finaalis oli SC Magdeburg tulemusega 28:25 (15:8) üle Füchsest.

Venemaal alustati meistriliiga poolfinaalidega ja suure sammu kullamängu suunas tegid Dener Jaanimaa ja Moskva CSKA. Avamängus alistati tugeva teise poolaja toel võõrsil Saratovi SGAU 33:24 (18:17). Säärevigastusest taastuv Jaanimaa panustas ühe resultatiivse sööduga.

Teinegi tähtsa saavutuse poole liikuv Eesti koondislane astus eelmisel nädalal sammu edasi. Karl Roosna pommitas üleplatsimehena hooaja isiklikuks skoorirekordiks 11 väravat ja aitas 1. VfL Potsdami võõrsil 35:27 (19:12) võidule HSG Hanau üle. Kordusmäng Saksamaa kolmanda liiga kohamängudes toimub pühapäeval. Selle paari võitjat ootab ees veel üks kahemänguline vastasseis, mis selgitab 2. Bundesligasse tõusja.

Laupäeval riputati pronksmedalid kaela Praha HC Duklale ja Martin Grištšukile. Eesti koondislane viskas Tšehhi meistriliiga viimases pronksimängus kaks väravat ning aitas Dukla 30:26 (17:14) võidule HK FCC Mesto Lovosice üle.