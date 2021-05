Avarii teinud Egon Kaur stardib Sardiinia rallil Lappi autoga

Portugali rallil toimunud avarii tagajärjel sai Kauri Volkswagen Polo turvapuur sedavõrd kahjustada, et selle autoga startimine on Sardiinias välistatud. "Kuna hooaja eesmärk on WRC3 tiitliheitluses kaasa rääkida, siis leidis peasponsor Rautio peale põhjalikku kaalumist meile võimaluse Sardiinias startida. Meie kasutada on sama auto ja meeskond, millega Esapekka Lappi võttis Arcticu ja Portugali MM-rallil WRC2 klassivõidu," sõnas Egon Kaur. Kahe ralli tegevuste vahele jääb üks vaba nädal, mida plaanivad nad maksimaalselt Sardiinia ettevalmistusteks kasutada.

Täna lõppenud Portugali ralli oli Kauri sõnul keeruline alates tutvumise algusest. "Graafik oli ülitihe ning legendiga oli vähe aega tegeleda, mistõttu jäid unetunnid iga päevaga lühemaks". Ralli esimesel päeval hakkasid ekipaaži vaevama piduriprobleemid – kuna hoolduspausi terve reedese rallipäeva jooksul ei olnud, siis lahendus saadi alles päeva lõpus hooldusesse jõudes. Ühtlasi sai selgeks, et auto seadistus ei ole täielikult õnnestunud ning teiseks päevaks pidi sisse viima muudatusi.

"Teine rallipäev algas oluliselt paremates toonides ning kuigi magamatus hakkas tunda andma, siis rütm oli hea ning auto käitumine samuti varasemast parem. Võitsime WRC3 klassis esimese katse ning lähenesime jõudsalt esikolmikule," sõnas Kaur Portugali kokkuvõttes. Nende rõõm oli aga üürike, kui laupäevase teise katse kiires S-kurvis purunes parempoolne esimene velg ning kurvi lõpus enam autot roolida polnud võimalik. Teelt väljasõit lõppes Egon Kauri ja Silver Simmi jaoks üle katuse rullumisega ning turvapuuri kahjustusega.

"Aitäh kõigile, kes te meile pöialt hoiate ning meie tegemisi jälginud olete. Loodame näidata Sardiinias head kiirust ning pakkuda rohkeid positiivseid emotsioone terve ralli vältel," ütles Egon Kaur. Tänavuse autoralli MM-i 5. etapp, Sardiinia ralli sõidetakse 3.-6. juuni.