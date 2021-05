VAATA OTSE | Saksamaa loodab võiduta Kanada kuristiku lävele lükata

Kanada on peamiselt tuntud kahe asja poolest - vahtrasiirup ja jäähoki. Viimasega pole aga MM-il kuidagi hakkama saadud, sest kaotatud on mõlemad seni peetud kohtumised. Maailmameistrivõistlused said katastroofilise alguse, kui Lätile jäädi alla 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) ning seejärel kaotati ka lõunanaabritele. USA võttis lausa 5:1 (1:0, 3:0, 1:1) võidu, Kanada ainsa värava viskas Max Comtois.

Saksamaa on seevastu MM-i alustanud sakslasliku täpsusega. Kahe mänguga on visatud vastaste väravavõrku lausa 14 litrit. Esmalt saadi Itaaliast jagu 9:4 (2:2, 5:0, 2:2) ning saapamaa alistamise järel võideti Norrat 5:1 (1:0, 3:1, 1:0). Saksamaa resultatiivseimad on kahe värava ja kolme sööduga Marcel Nöbels ja Lukas Reichel, kuid kaks väravat on kirja saanud ühtekokku viis sakslast.

Saksamaa oleks võidu korral edasipääsule juba väga lähedal, kuid Kanada peaks hakkama kaotuse järel juba vaikselt kohvreid pakkima.