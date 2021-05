Hiinas toimunud ultrajooksul hukkus 21 osalejat

Laupäeva hommikul päikeselistes oludes alanud võistlus võttis päeva jooksul traagilise pöörde, kui mägistes piirkondades ilm väga keeruliseks muutus. Osalejad said tunda jäävihma, rahet ja tegevat tuult ning toimus ka maalihe.

Temperatuuri langedes hakkasid mitmed jooksjad kannatama alajahtumise all. Enamikel oli seljas vaid t-särk ja lühikesed püksid. Paljud pöörasid enne mägedesse jõudmist tagasi, teised jätkasid, riskides oma eluga. Üks jooksjatest ütles kohalikule väljaandele Red Star News: "Ühel hetkel ei tundnud ma enam oma sõrmi. Pöörasin poolel teel mägedesse tagasi ja läksin puumajja päästjaid ootama. Enne mind oli sinna jõudnud juba 10 osalejat ja lõpuks ootasime viiekümnekesi umbes tund aega, kuni päästjad saabusid."

Korraldajad alustasid ilmastikuolude karmimaks muutudes suure päästeoperatsiooniga. Jooksjate otsimisel kasutati termokaameraid, radareid, droone ja ligi 1200 päästja abi. Pühapäeva hommikul kinnitati, et 172 jooksjast 151 on elus ja terved, kaheksa vajavad haiglaravi ning 21 on leitud surnuna. Korraldajaid on kõvasti kritiseeritud, sest kuigi ilmateade ennustas ekstreemseid olusid, otsustati võistlus siiski pidada.