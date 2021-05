23 Venemaa sportlast said õiguse rahvusvahelistel võistlustel osaleda

Dopinguskeemidega vahele jäänud Venemaa riigi sportlased on viimastel aastatel pääsenud tiitlivõistlustele üksnes siis, kui on saanud endale ANA staatuse (Authorised Neutral Athlete ehk autoriseeritud neutraalne atleet). Kokku on nüüdseks loa saanud 27 Venemaa sportlast. Venemaa alaliit on endiselt keelu all.

ANA staatuse saanud sportlaste seas on ka 2019. aasta maailmameistrivõistluste hõbemedalist Mihhail Akimenko, 20 kilomeetri käimise hõbe Vassili Mizinov ja teivashüppaja Irina Ivanova.