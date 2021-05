Tänak: polnud seda kiirust poolteist aastat tundnud

Tänak võitis reedel-laupäeval kokku seitse kiiruskatset ja oli turvaliselt juhtimas, aga laupäeva eelviimasel katsel purunes tagaratas ning see jättis eestlase mornilt tee äärde.

"Oli hea tunne saada tagasi selline kiirus nagu eile," kirjeldas ta Portugalis valitsenud tundeid pärast punktikatset WRC All Live'ile. "Polnud seda poolteist aastat tundnud. Peaaegu oli käes, aga tundub, et peame ootama mõnd teist momenti."

Tänaku äralangemise järel teenis Dani Sordo (Hyundai) ees esikoha Elfyn Evans (Toyota), kellele see oli karjääri neljandaks täistabamuseks.

"Me ei olnud sel nädalalõpul ehk kiireim rallipaar, aga meil oli tõesti hea kiirus, suutsime vältida jamasid ja tegime piisavalt, et Dani selja taga hoida," lausus Evans. "See võit tuleb heal ajal, nii et mul on hea meel see vastu võtta."

Pärast viienda kohaga lõppenud Monte Carlo sõitu oli MM-etapil taas kohal Sordo. "Ma olen nii rahul, et naasin teise kohaga. Olen pettunud, et ei saanud täna Elfynit kätte, aga ta oli kiirem ja kui sa oled kiirem, siis sa võidad."

"Ma olen väga õnnelik, et lõpetasin, tõin punkte tootjate arvestuses, aga samuti sellepärast, et oma esimesel rallil Borjaga [Borja Rozada - uus kaardilugeja] jõudsin pjedestaalile," lisas Hyundai piloot.