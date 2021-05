Heas vormis hispaanlanna võitis loobumisvõiduga karjääri esimese tiitli

Badosa on viimasel kolmel turniiril jõudnud vähemalt poolfinaalini ja suutis laupäeval Belgradis pääseda finaali, kus samal päeval ta 6:2, 2:0 loobumisvõiduga ka tiitli pälvis. Hispaanlanna kontrollis mängu horvaatlanna Ana Konjuh vastu tervenisti, kuni 23-aastane Konjuh teises setis puusavigastuse tõttu mängu katki jätma pidi.

"Olen väga-väga õnnelik, et võitsin oma esimese WTA tiitli," ütles Badosa. "Ma olen seda juba pikka aega taga ajanud, lõpuks on see siin minuga."

Badosa alistas samal päeval poolfinaalis maailma 123. reketi bulgaarlanna Viktoria Tomova 6:1, 6:2. "[Laupäev] ei olnud lihtne päev, ka hommikul mitte. Tunnen, et mängisin pärastlõunal suurepärase esimese seti, arvan, et mängisin väga heal tasemel. Ana [Konjuh] on suurepärane mängija, mul on väga kahju, et me nii lõpetama pidime, aga enda osaga olen rahul," lisas Badosa.

Endine maailma 20. reket Konjuh ütles, et tõmbas reedel puusa ära ning vigastus läks halvemaks laupäeva hommikul.