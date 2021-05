Kupper olümpiapääsme püüdmisest: kõik on võimalik

Olümpiahooaja esimesel võistlusel Martin Kupper ketast korralikult lendama ei saanud. Parimaks tulemuseks jäi avakatsel heidetud 56.72. Kupperi sõnul võtab raskete treeningute järel teravuse leidmine veel aega.

"See aasta on olnud välisheidete maht küsimärk. See on olnud kindlasti madalam kui eelnevatel aastatel, tulenevalt laagritest, mida sel aastal pole olnud. Üldjoontes on ettevalmistus olnud rahuldav," rääkis Kupper ERR-ile.

Viis aastat tagasi Rio olümpial neljanda koha saanud Kupper on pärast seda vaid ühel hooajal suutnud heita üle 65 meetri. Tokyo olümpianorm on 66 meetrit, olümpiareitingus on Kupper langenud kolmanda kümne lõppu.

"Kõige lihtsam on norm ära täita ja sellega on asi kindel. Edetabeli peale minemine on loomulikult riskantne. Kõik on võimalik ja ma ei näe põhjust, miks mitte. Elame päev korraga ja vaatame mis edasi saab. Võistleme nädala pärast ja siis teeme järeldused."