Uskumatus vormis Vetter viskas taas üle 90 meetri

Kaks katset vahele jätnud sakslane oleks Dessaus võitnud ka kolme kehvema viskega, saades kirja veel ka 91.86, 88.09 ja 87.76. Teise koha sai Julian Weber (84.51), kolmas oli Andrain Mardare (82.99).

Vetter on käesoleval hooajal näidanud stabliilselt kõrget taset. 28-aastane sakslane viskas üle 90 meetri juba neljandal järjestikusel võistlusel. Viimati kaks päeva tagasi, mil Tšehhis Ostravas tõi võidu 94.20. Kokku on Magnus Kirdi kange konkurent sel aastal enam kui 90 meetrit visanud lausa seitsmel korral.

Saksa odaviskaja isiklik rekord on alates eelmise aasta septembrist 97.76. Maailmarekordi omanik Jan Železny viskas 1996. aasta mais 98.48. Ühe Železny rekordi võib aga Vetter peagi ületada. Tšehhi odaviskaja on 90 meetri piiri suutnud ületada viiel järjestikusel võistlusel ehk rekordi kordamiseks on sakslasel vaja veel ühel võistlusel enam kui 90 meetrit visata.