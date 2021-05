VAATA OTSE | Flora naiskond asub karikafinaalis Pärnu vastu tiitlit kaitsma

Tiitlikaitsja Fc Flora on finaalis selge soosik, mängides finaalis juba neljandat aastat järjest. Vaprus pääses tänu 3:1 võidule poolfinaalis Tallinna Kalevi üle esimest korda naiskonna ajaloos karikafinaali. Flora alistas poolfinaalis Põlva Lootose 7:2. Käesoleval hooajal on Flora ja Pärnu korra juba kohtunud. 8. mail peetud liigamängu võitsid rohevalged 4:1.

Flora abitreener Magnus Rosen: "Järjekindlus on meie mootoriks ning võistkonna vaim ja häälestatus meie kütuseks. Eesmärk on kasutada neid oskusi ja põhimõtteid, mis meil on, et saavutada seda, mida me tahame."

Flora mängija Lisette Tammik: "Karikamängud on alati erilise õhkkonnaga, eriti finaal. Oleme mänguks hästi valmistunud ja nüüd tuleb see realiseerida väljakul. Kindlasti tuleb põnev lahing, sest võita tahavad mõlemad."

Pärnu abitreener Ruslan Mironov: "Ajalooline moment on käes. Lauale on vaja panna kõik, mida oskame. Vajame kindlasti kuraaži ja siis ka natukene õnne."

Pärnu kapten Marve Bessmertnõi: "Meil on suurepärane võimalus mängida A. Le Coq Arena peaväljakul. Oleme koha karikafinaalis auga välja teeninud ning nüüd loeb vaid see, kes on karika nimel valmis rohkem pingutama."