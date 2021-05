Eesti mitmevõistluse noortekoondis võistleb Balti meistrivõistlustel

Mõlemas vanuseklassis on võistkonnas viis noormeest ja viis neidu, arvesse läheb kolme parema sportlase tulemuste summa.

U16 koondise koosseis: Katarina Verst (TÜ ASK), Marta Ründva (Audentese SK), Ruth Mary Onga (SK Fortis), Merili Käsper (VAK Staier), Liise Lillelaid (SK Elite Sport).

Karl Kristjan Pohlak (SK Elite Sport), Ron Sebastian Puiestee (KJK Saare), Savva Novikov (KJK Visa), Andreas Trumm (TÜ ASK), Martin Trumm (TÜ ASK).

U18 koondise koosseis: Liisa Maria Lusti (Audentese SK), Kaireen Penek (Rakvere KJK Vike), Emma Kathrina Hein (Haapsalu KJK), Margared Pius (SK Fortis), Meelika Toom (SK Elite Sport), Elsa Puu (V.A.) (TÜ ASK).

Harry Richard Jääger (SK Elite Sport), Jaroslav Sivuha (Audentese SK), Romet Kivi (SK Viraaž), Valter Eric Viisel (Tallinn SS Kalev), Dan Šemeljov (SK Maret Sport), Timo Kaarus (V.A.) (Saue KJK).

U20 koondise koosseis: Laura Lokotar (KJK Kose 2000), Mona Linda Sikkal (SK Leksi 44), Emili Liis Osula (Audentese SK), Heidy Bergštein (Audentese SK), Maiken Lipp (Nõmme KJK), Katre Sofia Palm (U23 V.A., Audentese SK).

Rasmus Roosleht (Niidupargi KJK), Steven Sepp (Niidupargi KJK), Romet Vahter (KJK Saare), Mait Filipozzi (SK Elite Sport), David Jaanson (SK Leksi 44), Gregor Pilt (V.A., KJK Vike).

Koroonaviirusest tingituna toimuvad Balti võistkondlikud mitmevõistluse meistrivõistlused sel aastal ilma pealtvaatajateta. Mõlemad võistluspäevad on nähtavad Kergejõustiku Facebooki lehe vahendusel. Võistlused algavad laupäeval, 22. mail kell 13.00 ja pühapäeval, 23. mail kell 10.00.