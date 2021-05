Tänaku prioriteet: rehvid peavad püsima terved

Portugali ralli avapäeva liidrina lõpetanud Ott Tänak tunnistas pärast kaheksandat katset, et tegemist on olnud väga nõudliku päevaga ja laupäeval saab olema esimene eesmärk rehve säästa.

Tänak võitis reedel kolm katset, aga lisas ka, et ei tundnud end autos üleliia mugavalt ja vahelduvad olud tegid õige rütmi leidmise keeruliseks.

"See on olnud äärmiselt nõudlik. Üsna vahelduvad olud ja raske on leida head tasakaalu rehvide juures. Iga katse oli pisut eriline ja kõige sellega kokku ei olnud kerge toime tulla," ütles Tänak pärast võistluspäeva WRC All Live'ile.

Seis on üsna tihe, sest Elfyn Evans (Toyota) kaotab talle kuue ja tiimikaaslane Dani Sordo (Hyundai) üheksa sekundiga. Päris lootusestuses kauguses ei ole ka ülejäänud Toyota kolmik Sebastien Ogier, Kalle Rovanperä ja Takamoto Katsuta.

"Alati tuled võitma, ei midagi vähemat. Meil on täna õhtul veel palju selgeks teha, et oleksime homme hommikul parimas vormis. Ma ei tundnud end kogu aeg autos päris loomulikult, aga auto on kiire ja kui surud, siis oled kiire."

Strateegiast täpsemalt rääkides lausus eestlane, et peamine on mitte rehve lõhkuda. "Tänane on olnud väga nõudlik, et rehvid püsiksid terved ja homme peab see olema prioriteet number üks."

Laupäeval ootavad sõitjaid seitse kiiruskatset ehk üks vähem kui reedel, aga kilometraaž kasvab 123 kilomeetrilt 165 kilomeetrile.