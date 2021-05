Naiste võrkpallikoondis sõidab kontrollmängudele ja Hõbeliiga alagrupiturniiridele

Eesti kuulub Hõbeliigas B-alagruppi, kus lisaks mängivad Läti, Portugal ning Bosnia ja Hertsegoviina. A-alagruppi kuuluvad Austria, Iisrael, Luksemburg ja Sloveenia.

11.-12. juuni Sloveenias Mariboris toimuvale finaalturniirile on korraldajana koha taganud Sloveenia. Kui Sloveenia tuleb alagrupis esimeseks või teiseks, saavad edasi mõlema alagrupi kaks esimest naiskonda. Kui Sloveenia jääb kolmandaks või neljandaks, pääsevad finaalturniirile mõlema grupi võitjad ja kahe alagrupi peale parim teise koha saaja. Finaalturniiri võitja pääseb järgmiseks aastaks Kuldliigasse.

Naiskonnaga Euroopa meistrivõistluste valikturniiril osalenud Anu Ennok ja Eliise Hollas jäävad eesootavatest mängudest eri põhjustel eemale. Seevastu sõidavad naiskonnaga kaasa kolm noort mängijat – Eva Liisa Kuivonen, Liisbet Pill ja Häli Vahula. Eesti koondise peatreener Lorenzo Micelli ütles, et noorte kaasamine on lisaks heade tulemuste püüdmisele üks tema peamisi eesmärke.

"Noorte kaasamine on pikemas perspektiivis ülioluline, lisaks Hälile, Eva Liisale ja Liisbetile on meiega noortest kaasas ka Kadri Kangro. Nendega töötamine on tulevikule mõeldes väga tähtis, sest nemad ongi ju koondise tulevik. Seetõttu püüame neid võimalikult palju koondise juurde tuua ja ka mänguaega anda," sõnas Micelli. "Kontrollmängud Austriaga annavad enne Hõbeliigat võimaluse teatud asju korrigeerida ja paremaks saada. Hõbeliigas on eesmärk mäng mängult võttes finaalturniiri koht kindlustada. Teeme kõik endast oleneva, et see juhtuks," lisas juhendaja.

Kontrollmängud Austriaga:

23. mai kell 18.00 Eesti – Austria

24. mai kell 18.00 Eesti – Austria

Euroopa Hõbeliiga ajakava:

1. alagrupiturniir

28. mai kell 18.00 Eesti – Portugal

29. mai kell 21.00 Eesti – Bosnia ja Hertsegoviina

30. mai kell 18.00 Eesti – Läti

2. alagrupiturniir

1. juuni kell 18.00 Eesti – Portugal

2. juuni kell 21.00 Eesti – Bosnia ja Hertsegoviina

3. juuni kell 18.00 Eesti – Läti

Naiskonna koosseis Hõbeliigas ja mängudes Austriaga:

Sidemängijad: Julija Mõnnakmäe, Häli Vahula

Diagonaalründajad: Kertu Laak, Kadi Kullerkann

Nurgaründajad: Nette Peit, Silvia Pertens, Kristiine Miilen, Eva Liisa Kuivonen, Merilin Paalo

Temporündajad: Liisbet Pill, Liis Kullerkann, Laura Parts

Liberod: Kristi Nõlvak, Kadri Kangro

Peatreener Lorenzo Micelli, abitreenerid Rainer Vassiljev ja Andres Toobal, ÜKE treener Alessandro Orefice, füsioterapeut Giuseppe Pigliacampo, statistik/skaut Mihkel Sagar, mänedžer Jaanika Jakobson.