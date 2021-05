Tipneri karikavõistlustel loositi avaringide paare

Ükski Premium liiga meeskond omavahel kahe esimese ringi vältel vastamisi ei lähe. Avaringis sai kõrgliigameeskondadest kõige keerulisema vastase Pärnu JK Vaprus, kes kohtub Esiliiga B hooaega teravalt alustanud Viimsi JK-ga.

1/64-finaalpaarid:

FC Kose (II liiga) – Tallinna FC Maksatransport (III liiga)

Viljandi JK Tulevik U-21 (II liiga) – Tallinna JK Piraaja (II liiga)

FC Elva (EL) – Tartu Team Helm (III liiga)

Ida-Virumaa FC Alliance (ELB) – Tartu JK Welco X (III liiga)

JK Narva Trans (PL) – IBK Here for Beer (RL)

Kristiine JK (IV liiga) – FC Jõgeva Wolves (III liiga)

Rumori Calcio II Tallinn (IV liiga) – FCP Pärnu (RL)

Tallinna FC Eston Villa II (IV liiga) – Tallinna FC Ararat (III liiga)

Tallinna FC Olympic Olybet (IV liiga) – FC Hiiumaa (II liiga)

FC Nõmme United (EL) – Jõgeva SK Noorus-96 (II liiga)

Viimsi Lõvid (IV liiga) – Tallinna FC Flora U19 (II liiga)

Tallinna JK Legion U-21 (ELB) – Annelinna Ajax (RL)

Märjamaa Kompanii (III liiga) – SK Imavere (III liiga)

Tallinna FC Zenit (III liiga) – JK Tallinna Kalev U-21 (ELB)

Rakvere JK Tarvas (II liiga) – FC Puhkus Mehhikos (RL)

FCI Tallinn (II liiga) – Tallinna FC Hell Hunt (III liiga)

JK Loo (III liiga) – Ida-Virumaa FC Alliance U-21 (II liiga)

Läänemaa JK Haapsalu (III liiga) – FC Äksi Wolves (IV liiga)

FC Mulgi (RL) – Jalgpalliklubi 32. Keskkool (RL)

FC Järva-Jaani – FC Kusti (RL)

FC Kohvile (RL) – Young FC (RL)

JK Kernu Kadakas (III liiga) – Tallinna FC TransferWise (IV liiga)

FC Tallinna Wolves (IV liiga) – Tallinna JK Jalgpallihaigla (IV liiga)

Viljandi JK Tulevik (PL) – FC Lelle (IV liiga)

Viimsi JK (ELB) – Pärnu JK Vaprus (PL)

FC Vastseliina (III liiga) – Tallinna FC Teleios (IV liiga)

Valga FC Warrior (III liiga) – FCT Titans (RL)

Raplamaa JK (II liiga) – Wolfram FC (RL)

Loosi tahtel pääsesid otse 1/32-finaali: JK Pärnu Sadam (RL), Saku Sporting (III liiga), FC EstHam United (RL), Tallinna FC Soccernet (IV liiga), FC Maardu Aliens (III liiga), Tartu JK Welco (EL), Paide Linnameeskond III (II liiga), Läänemaa JK (ELB), JK Tallinna Kalev (EL), JK Tabasalu (ELB), FA Tartu Kalev (II liiga), FC Kuressaare (PL), Põhja-Tallinna JK Volta (II liiga), Tallinna FC Flora U-21 (EL), Maarjamäe FC Vigri (IV liiga), Rumori Calcio Tallinn (IV liiga), Pärnu JK Poseidon (III liiga), Tallinna FC Zapoos (III liiga), Pärnu Jalgpalliklubi (EL), Tartu FC Helios (II liiga), FC Tallinn (ELB), Tallinna JK Legion (PL), JK Tabasalu II (III liiga), Tallinna SC ReUnited (III liiga), Tallinna FC Eston Villa (III liiga), JK Karskem Karsklus (RL), Türi Ganvix JK (III liiga), Nõmme Kalju FC (PL), Tartu JK Tammeka (PL), Jõhvi FC Phoenix (III liiga).

1/32-finaalpaarid:

Nõmme Kalju FC (PL) - FC Mulgi (RL) vs. RL. Jalgpalliklubi 32. Keskkool (RL) võitja

Viljandi JK Tulevik (PL) vs. FC Lelle (IV liiga) võitja - Tallinna FC Olympic Olybet (IV liiga) vs. FC Hiiumaa (II liiga) võitja

Tartu FC Helios (II liiga) - Rakvere JK Tarvas (II liiga) vs. FC Puhkus Mehhikos (RL) võitja

FCI Tallinn (II liiga) vs. Tallinna FC Hell Hunt (III liiga) võitja - JK Pärnu Sadam (RL)

FC Maardu Aliens (III liiga) - Tallinna FC Eston Villa (III liiga)

JK Tabasalu II - FC Järva-Jaani vs. FC Kusti (RL) võitja

Tallinna FC Flora U-21 - JK Karskem Karsklus (RL)

FC Elva vs. Tartu Team Helm võitja - FC Tallinna Wolves vs. Tallinna JK Jalgpallihaigla võitja

Viimsi Lõvid vs. Tallinna FC Flora U19 võitja - Rumori Calcio II Tallinn vs. FCP Pärnu (RL) võitja

Tallinna FC Zenit vs. JK Tallinna Kalev U-21 võitja - Paide Linnameeskond III

FC Nõmme United vs. Jõgeva SK Noorus-96 võitja - Märjamaa Kompanii vs. SK Imavere võitja

FC Kose (II liiga) vs. Tallinna FC Maksatransport (III liiga) võitja - Raplamaa JK vs. RL. Wolfram FC võitja

Rumori Calcio Tallinn (IV liiga) - Läänemaa JK (ELB)

JK Kernu Kadakas (III liiga) vs. Tallinna FC TransferWise (IV liiga) võitja - JK Tallinna Kalev (EL)

Pärnu JK Poseidon (III liiga) - FC Kuressaare (PL)

FA Tartu Kalev (II liiga) - Läänemaa JK Haapsalu (III liiga) vs. FC Äksi Wolves (IV liiga) võitja

FC Kohvile (RL) vs. Young FC (RL) võitja - Tartu JK Welco (EL)

Saku Sporting (III liiga) - Tartu JK Tammeka (PL)

Viljandi JK Tulevik U-21 (II liiga) vs. Tallinna JK Piraaja (II liiga) võitja - Türi Ganvix JK (III liiga)

Viimsi JK (ELB) vs. Pärnu JK Vaprus (PL) võitja - Tallinna SC ReUnited (III liiga)

Tallinna JK Legion (PL) - Tallinna FC Soccernet (IV liiga)

Tallinna FC Zapoos (III liiga) - Jõhvi FC Phoenix (III liiga)

Pärnu Jalgpalliklubi (EL) - Tallinna JK Legion U-21 (ELB) vs. Annelinna Ajax (RL) võitja

JK Tabasalu (ELB) - Maarjamäe FC Vigri (IV liiga)

JK Narva Trans (PL) vs. IBK Here for Beer (RL) võitja - Ida-Virumaa FC Alliance (ELB) vs. Tartu JK Welco X (III liiga) võitja

FC EstHam United (RL) - Tallinna FC Eston Villa II (IV liiga) vs. Tallinna FC Ararat (III liiga) võitja

Valga FC Warrior (III liiga) vs. FCT Titans (RL) võitja - Kristiine JK (IV liiga) vs. FC Jõgeva Wolves (III liiga) võitja

JK Loo (III liiga) vs. Ida-Virumaa FC Alliance U-21 (II liiga) võitja - FC Tallinn (ELB)

FC Vastseliina (III liiga) vs. Tallinna FC Teleios (IV liiga) võitja - Põhja-Tallinna JK Volta (II liiga)

1/64-finaalpaarid peetakse esialgse plaani alusel 9.–11. juulini, 1/32-finaalid 25.–27. juulini. Eurosarjas osalevad FC Flora, Paide Linnameeskond ja FCI Levadia alustavad karikavõistlustega 1/16-finaalis.

Tipneri karikavõistluste käesolev hooaeg saab lõpu sel laupäeval, kui kell 19.30 algavas finaalis lähevad A. Le Coq Arenal vastamisi FCI Levadia – FC Flora. Publikuta peetavast kohtumisest teeb otseülekande ETV2. Naiste karikavõistluste finaal FC Flora – Pärnu Vaprus algab 16.30, kui otsepilti saab näha Soccernet.ee-st ja ERRi spordiportaalist.